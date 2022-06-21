Назван комфортный курс доллара для российского бюджета

Введенные санкции против России и валютные ограничения Центрального банка привели к большой разнице между биржевыми и банковскими курсами валют. Но для российского бюджета оптимальным курсом для сохранения баланса должен стать показатель 70 рублей за доллар. Об этом «360» заявил экономист Валерий Корнеев.

Он подчеркнул, что такой курс позволит наполнить бюджет за счет налогов экспортных компаний, продающих за границу газ, нефть и древесину.

«70 рублей за доллар — это самый оптимальный курс, чтобы наш бюджет не пострадал от недостатка средств от налоговых поступлений тех компаний, которые занимаются экспортом. У нас 30% бюджета на сегодняшний день формируется за счет продажи нефтепродуктов» — заявил Корнеев.

Экономист подчеркнул, что опустившийся биржевой курс валют сейчас связан с большими объемами поступивших в страну долларов и евро за экспорт, но при этом сделать крупные покупки на Западе Россия сейчас не может из-за введенных санкций.

«У нас сейчас в страну заходит гораздо больше валюты, чем нам нужно, поэтому мы можем потратить ее на покупку товаров из-за границы», — пояснил Корнеев.

Он пояснил, что властями не выгоден очень сильный или очень слабый рубль. Необходим баланс, который обеспечит наполнение бюджета достаточным количеством денег, а также позволит закупать большое необходимое количество импортных товаров.