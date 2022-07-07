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    07 июля 2022, 17:07

    Отыгранная пешка элиты. Может ли уход Бориса Джонсона изменить политику Великобритании

    Политолог Светов: тон внешней политике Великобритании задавал не Джонсон

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке. Поводом послужил уход более чем 50 министров правительства якобы из-за подорванного доверия к главе. Дело в том, что Джонсон знал о секс-скандале с одним из политиков и все равно назначил его на должность. Специалисты уверены — истинная причина ухода Джонсона в том, что он стал отыгранной пешкой для местной элиты. При этом курс на помощь Украине Великобритания менять не будет. Там попросту нет дружественных России кандидатур.

    Отыгранная пешка элиты. Может ли уход Бориса Джонсона изменить политику Великобритании

    Отставка Джонсона

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку и также покидает пост лидера Консервативной партии. Однако он продолжит исполнять обязанности до выборов нового лидера консерваторов. Об этом Джонсон заявил в обращении к британцам, пишет The Guardian.

    Нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде, который пройдет в октябре. Но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту — сразу после его отставки.

    «Сейчас очевидно, что Консервативная партия хочет назначить нового лидера и, таким образом, нового премьер-министра. <…> Я рад сегодня объявить новый Кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», — подчеркнул он.

    Отыгранная пешка элиты. Может ли уход Бориса Джонсона изменить политику Великобритании | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Джонсон также признался, что «ему очень грустно покидать самую лучшую работу в мире», и пообещал оказывать возможную помощь будущему лидеру партии и премьер-министру. Политик подчеркнул, что британское правительство будет поддерживать украинцев, несмотря на его уход с должности.

    Интересы правящей элиты

    Депутат Мария Бутина выразила мнение, что отставка Джонсона пойдет на пользу России. Якобы после этого Великобритания пересмотрит внешнюю политику и сфокусируется на внутренней. Соответственно, поменяется и курс в отношении Украины.

    «Думаю, нас ждут позитивные сдвиги. Если говорить об изменениях в отношении Украины, начнутся они, безусловно, с Великобритании», — заключила Бутина.

    Отыгранная пешка элиты. Может ли уход Бориса Джонсона изменить политику Великобритании | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»

    Политолог, журналист Юрий Светов рассказал «360», что уход Джонсона никак не скажется на внешней политике Великобритании и ее отношении к конфликту на Украине. По его словам, тон задает не премьер-министр, а постоянный помощник или заместитель.

    Министры меняются один за другим, а эти люди сидят годами и рулят. Поэтому уход Джонсона ничего не означает. Придут лейбористы — будут вести ту же политику

    Юрий Светов.

    При этом Светов подчеркнул, что бунт против Джонсона возглавили два министра: один из Индии, второй — из Пакистана. Учитывая, что мэр Лондона тоже из Пакистана, получается, «очень любопытный расклад». Более того, сегодня заявила о своих претензиях на пост премьер-министра британский юрист и политик Суэлла Браверман — дочь иммигрантов из Кении и Маврикия.

    «Любопытная вещь: получается, в Великобритании к власти могут прийти выходцы из Азии и Африки. Один из этих министров отметился еще более злобными нападками на Владимира Путина, чем сам Борис Джонсон. Поэтому иллюзий по поводу ухода Джонсона не должно быть. У него есть некая одиозность из-за его длинного языка и экстравагантных манер. Но он выражает интересы правящего класса Великобритании», — подчеркнул Светов.

    Отыгранная пешка

    Похоже, что Борис Джонсон нашел главного врага в лице консерваторов, уверен экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

    «Консерваторы хотят избавиться от еще одного непопулярного премьер-министра, поэтому они организовали бегство кадров из правительства Джонсона и травлю его в прессе. <…> Вопрос о неэффективности и разрушительности для британской экономики консерваторов подменяется на вопрос о плохом парне Борисе, который пьет, дебоширит, цепляется за власть, слишком много ездит за границу, склонен к позерству и вообще — непонятно, откуда взялся. Консерваторы делают вид, что сами в шоке», — пояснил Колташов.

    Отыгранная пешка элиты. Может ли уход Бориса Джонсона изменить политику Великобритании | Изображение 3Источник фото: РИА «Новости»

    Таким образом ситуация позора Консервативной партии, в том числе, и политики давления на Россию, превратится в новый избирательный «парад идей и кадров», считает экономист. Он полагает, что именно так консерваторы попытаются удержать власть.

    В британской элите сделаны большие ставки, которые состоят в том, чтобы измотать Россию на Украине. Потом в РФ начнется политический кризис. Его удастся развернуть в политический переворот, отправить в тюрьму нынешнее руководство и тех, кто его поддерживает, установить режим, выгодный британцам

    Василий Колташов.

    После этого начнут делить богатства России, и ее капиталы должны перейти Великобритании. Дальше то же самое, по плану Запада, произойдет в Средней Азии.

    «Британия таким образом получит крайне выгодные условия и спасет экономику. План абсолютно нереалистичный. Но другого плана, где найти ресурсы, нет. А как спасти британскую экономику? <…> Поэтому вариант, чтобы в Великобритании к власти пришло правительство, настроенное на дружбу с Россией, это невозможно. <…> Борис Джонсон в этой ситуации — отыгранная пешка» — отметил Колташов.

    С этим согласен и Светов. Он подчеркнул, что удобных для России кандидатур не существует ни в одной стране НАТО и ЕС. А если они возникают, с ними очень быстро разбираются. Достаточно вспомнить судьбу итальянского политического деятеля Сильвио Берлускони.

    Скандал в британском правительстве

    В четверг более 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса. Поводом для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе. После этого он ушел в отставку.

    Правда, на этом конфликт не закончился. Выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в подобных вещах. Три года назад в его отношении проводилось расследование. И несмотря на это, Джонсон все-таки назначил его на должность в феврале 2022 года.

    Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр был в курсе обвинений в отношении Пинчера. Но во вторник стало известно, что Джонсон знал о поведении политика. Премьер-министр даже извинился за назначение Пинчера и подчеркнул, что в правительстве Великобритании нет места людям, злоупотребляющим властью.