Отыгранная пешка элиты. Может ли уход Бориса Джонсона изменить политику Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке. Поводом послужил уход более чем 50 министров правительства якобы из-за подорванного доверия к главе. Дело в том, что Джонсон знал о секс-скандале с одним из политиков и все равно назначил его на должность. Специалисты уверены — истинная причина ухода Джонсона в том, что он стал отыгранной пешкой для местной элиты. При этом курс на помощь Украине Великобритания менять не будет. Там попросту нет дружественных России кандидатур.

Отставка Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку и также покидает пост лидера Консервативной партии. Однако он продолжит исполнять обязанности до выборов нового лидера консерваторов. Об этом Джонсон заявил в обращении к британцам, пишет The Guardian.

Нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде, который пройдет в октябре. Но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту — сразу после его отставки.

«Сейчас очевидно, что Консервативная партия хочет назначить нового лидера и, таким образом, нового премьер-министра. <…> Я рад сегодня объявить новый Кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», — подчеркнул он.

Источник фото: РИА «Новости»

Джонсон также признался, что «ему очень грустно покидать самую лучшую работу в мире», и пообещал оказывать возможную помощь будущему лидеру партии и премьер-министру. Политик подчеркнул, что британское правительство будет поддерживать украинцев, несмотря на его уход с должности.

Интересы правящей элиты

Депутат Мария Бутина выразила мнение, что отставка Джонсона пойдет на пользу России. Якобы после этого Великобритания пересмотрит внешнюю политику и сфокусируется на внутренней. Соответственно, поменяется и курс в отношении Украины.

«Думаю, нас ждут позитивные сдвиги. Если говорить об изменениях в отношении Украины, начнутся они, безусловно, с Великобритании», — заключила Бутина.

Источник фото: РИА «Новости»

Политолог, журналист Юрий Светов рассказал «360», что уход Джонсона никак не скажется на внешней политике Великобритании и ее отношении к конфликту на Украине. По его словам, тон задает не премьер-министр, а постоянный помощник или заместитель.

Министры меняются один за другим, а эти люди сидят годами и рулят. Поэтому уход Джонсона ничего не означает. Придут лейбористы — будут вести ту же политику Юрий Светов.

При этом Светов подчеркнул, что бунт против Джонсона возглавили два министра: один из Индии, второй — из Пакистана. Учитывая, что мэр Лондона тоже из Пакистана, получается, «очень любопытный расклад». Более того, сегодня заявила о своих претензиях на пост премьер-министра британский юрист и политик Суэлла Браверман — дочь иммигрантов из Кении и Маврикия.

«Любопытная вещь: получается, в Великобритании к власти могут прийти выходцы из Азии и Африки. Один из этих министров отметился еще более злобными нападками на Владимира Путина, чем сам Борис Джонсон. Поэтому иллюзий по поводу ухода Джонсона не должно быть. У него есть некая одиозность из-за его длинного языка и экстравагантных манер. Но он выражает интересы правящего класса Великобритании», — подчеркнул Светов.

Отыгранная пешка

Похоже, что Борис Джонсон нашел главного врага в лице консерваторов, уверен экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Консерваторы хотят избавиться от еще одного непопулярного премьер-министра, поэтому они организовали бегство кадров из правительства Джонсона и травлю его в прессе. <…> Вопрос о неэффективности и разрушительности для британской экономики консерваторов подменяется на вопрос о плохом парне Борисе, который пьет, дебоширит, цепляется за власть, слишком много ездит за границу, склонен к позерству и вообще — непонятно, откуда взялся. Консерваторы делают вид, что сами в шоке», — пояснил Колташов.

Источник фото: РИА «Новости»

Таким образом ситуация позора Консервативной партии, в том числе, и политики давления на Россию, превратится в новый избирательный «парад идей и кадров», считает экономист. Он полагает, что именно так консерваторы попытаются удержать власть.

В британской элите сделаны большие ставки, которые состоят в том, чтобы измотать Россию на Украине. Потом в РФ начнется политический кризис. Его удастся развернуть в политический переворот, отправить в тюрьму нынешнее руководство и тех, кто его поддерживает, установить режим, выгодный британцам Василий Колташов.

После этого начнут делить богатства России, и ее капиталы должны перейти Великобритании. Дальше то же самое, по плану Запада, произойдет в Средней Азии.

«Британия таким образом получит крайне выгодные условия и спасет экономику. План абсолютно нереалистичный. Но другого плана, где найти ресурсы, нет. А как спасти британскую экономику? <…> Поэтому вариант, чтобы в Великобритании к власти пришло правительство, настроенное на дружбу с Россией, это невозможно. <…> Борис Джонсон в этой ситуации — отыгранная пешка» — отметил Колташов.

С этим согласен и Светов. Он подчеркнул, что удобных для России кандидатур не существует ни в одной стране НАТО и ЕС. А если они возникают, с ними очень быстро разбираются. Достаточно вспомнить судьбу итальянского политического деятеля Сильвио Берлускони.

Скандал в британском правительстве

В четверг более 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса. Поводом для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе. После этого он ушел в отставку.

Правда, на этом конфликт не закончился. Выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в подобных вещах. Три года назад в его отношении проводилось расследование. И несмотря на это, Джонсон все-таки назначил его на должность в феврале 2022 года.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр был в курсе обвинений в отношении Пинчера. Но во вторник стало известно, что Джонсон знал о поведении политика. Премьер-министр даже извинился за назначение Пинчера и подчеркнул, что в правительстве Великобритании нет места людям, злоупотребляющим властью.