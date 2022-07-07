Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку. Правительство к этому моменту успели покинуть 50 политиков. В своем обращении Джонсон заявил, что ему жаль оставлять «лучшую в мире работу», при том что на протяжении карьеры его преследовал то один, то другой скандал. Ирландский фотограф Дин О’Брайен в беседе с «360» заявил, что жители Великобритании разочаровались в Джонсоне уже очень давно. При этом от нового премьера, по его мнению, не стоит ждать ничего хорошего.

Далее — прямая речь.

Многие люди здесь, в Великобритании, давно потеряли веру в Бориса Джонсона. Хотя он и подал в отставку, пожалуйста, не ждите, что его преемник будет сильно отличаться.

Скандалы часто сопровождались жалкими оправданиями. И именно это заставило его уйти в отставку. Ковидные вечеринки во время пандемии стали лишь одним из многих моментов, которые заставили Джонсона и Консервативную партию чувствовать себя круче всех остальных.

[Бывшая премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй также рассматривается здесь в качестве шутки. Если она действительно возьмет на себя роль премьер-министра, я уверен, она продолжит поддерживать Украину — как с военной, так и с финансовой точки зрения. Довольно просто обвинить Россию во многом, что происходит здесь, в Великобритании.

Дин О’Брайен

Хотя я счастлив, что Джонсон подал в отставку, я понимаю, что тот, кто его заменит, будет так же плох. Это будет тот же товар, просто в другой упаковке. То, что нам действительно нужно здесь, в Великобритании, так это социалистическое правительство. Правительство, которое поддерживает людей рабочего класса. У нас растут цены на продовольствие, топливо, газ и электроэнергию.

И самое простое решение — винить русских. Они (власти Великобритании — прим. ред.) пытаются использовать конфликт на Украине как предлог для обвинения России, хотя большая часть [трудностей в Великобритании] началась задолго до начала спецоперации России на Украине.