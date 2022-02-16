Подросток избил известного педагога в Екатеринбурге. Жители района давно жаловались на иностранцев

В Екатеринбурге избили известного педагога-организатора и ее дочь. Подозреваемого задержали, но местных жителей это не успокоило. По их словам, приезжие держат в страхе весь район, но никаких действий правоохранители якобы не предпринимают.

В Сети появилось видео скандала в автобусе Екатеринбурга. Пассажиры громко делали замечания подросткам, призывая их обратить внимание на безобразное поведение. Женский голос за кадром подытожил, что молодые люди «как будто с гор спустились». На это подростки ответили: «С таких гор спустились, на которые вам никогда не подняться».

Молодые люди мешали многим пассажирам автобуса, 20-летняя пассажирка позвонила маме и попросила встретить ее. Когда подростки вышли вслед за ней на конечной, завязалась драка. У девушки позднее диагностировали сотрясение мозга, а у ее мамы, 49-летнего педагога-организатора Надежды Глазовой, перелом лодыжки и травму головы.

Сын Глазовой Алексей рассказал «360», что сестру уже отпустили из больницы, а маме потребуется операция. Врачи, по его словам, начали активно заниматься ее делом после общественного резонанса.

Давняя история

Супруга Алексея рассказала порталу E1.ru, что молодые люди дергали девушку за шапку, давали подзатыльники и всячески провоцировали. Сам Алексей уверен, что подростки, чье поведение возмутило пассажиров автобуса, приставали не только к его сестре, но и ко всем подряд в транспорте.

«Они по большому счету ко всем в автобусе приставали, там на видео слышно, женщина разъяренно кричит. Всю дорогу задирали всех. Когда на улицу вышли, начали приставать к сестре. Изначально их было несколько, но, по словам мамы, она с одним дралась, один ее бил», — сказал Алексей.

В полиции «360» сообщили, что избившего женщин 17-летнего подростка задержали, на него завели уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Остальные участники конфликта в автобусе в поле зрения правоохранителей не попали.

Коллега Надежды Глазовой, директор детско-юношеского центра «Юность» Наталья Резчикова объяснила, что район, в котором произошло нападение, местные жители давно знают как опасный. В разговоре с Теlеgrаm-каналом «Подъем» воровство и грабеж там она назвала тенденцией.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем Instagram, что «подростки давно кошмарят весь район, пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция». Чиновник пообещал разобраться с ситуацией и попросил всех пострадавших от действий «южан» написать ему в социальных сетях.

«Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем, и законы здесь российские. И за такое любому — подростку и взрослому — грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит, они не должны жить в нашей стране», — написал Куйвашев.

В комментариях к публикации подписчики рассказали, что «южане» уже нашли себе адвоката, а следователя, который занимался делом, заменили, новый якобы не отвечает на звонки с жалобами.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на беспредел со стороны приезжих, написал E1.ru. Летом в районе происходили массовые драки, люди рассказывали, что боятся выходить из дома по вечерам, так как иностранцы пристают к прохожим, отнимают телефоны и деньги.

В полиции заявляли, что жалоб по этому поводу к ним не поступало. Однако в результате в районе стало больше патрулей, подключилась даже Росгвардия. После локдауна, по словам местных, все вернулось к прежнему состоянию.

Другие жители района рассказали, что те мигранты, которые живут в городе давно, никогда не дебоширили. Даже наоборот, всегда готовы были прийти на помощь, если это нужно.

Заслуженный педагог

Пострадавшая в драке с подростками Надежда Глазова достаточно известна в Екатеринбурге. В начале 2021 года ее назвали человеком недели Железнодорожного района — об этом писали в группе района во «ВКонтакте».

Глазова проработала педагогом-организатором в детско-юношеском центре «Юность» семь лет, руководила военно-патриотическим объединением «Ритм», вместе с войсковой частью организовывала патриотический летний лагерь для детей из групп риска и неблагополучных семей.

Глазова также организовывала районные мероприятия, проводила мастер-классы по строевой подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова и по другим военным дисциплинам. В 2020 году она также добавила в программу патриотического воспитания дисциплины по гражданской обороне и ликвидации ЧС, а ее воспитанники неоднократно занимали первые места на тематических соревнованиях.

По словам Натальи Резчиковой, Глазову называют «Шойгу в юбке», при этом даже с самыми трудными детьми и подростками она всегда находила общий язык. Коллега предположила, что и в случае с обидчиками дочери Глазова наверняка хотела решить конфликт мирно.