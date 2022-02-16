Подросток избил женщину и ее дочь в Екатеринбурге. Его поймали

Подросток избил девушку и ее маму на автобусной остановке в Екатеринбурге. По словам первой, группа парней приставала к ней, и она попросила маму ее встретить, но компания напала на обеих, написал E1.Ru. Из-за случившегося полицейские возбудили уголовное дело.

«Мама в больнице в тяжелом состоянии, ей нужна операция. Девушка отделалась многочисленными ушибами, но теперь боится выходить на улицу», — сказал собеседник уральских СМИ.

Глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram написал, что пострадавшей стала преподаватель Надежда Глазова, которой теперь из-за перелома требуется операция. Он же подчеркнул, что группа подростков «давно кошмарит весь район» и известна кражами.

В УМВД, как написало издание, не только возбудили дело, но и задержали подозреваемого. Там же уточнили, что нападавший был один, а его знакомые не принимали участия в избиении. Теперь в отношении него рассматривается статья 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью».

В полиции отметили, что подозреваемому 17 лет. Его личность удалось установить в ходе оперативно-разыскных мероприятий, но расследование продолжается.