Сын пострадавшей от рук подростка в Екатеринбурге женщины рассказал о ее состоянии

Сын пострадавшей от рук подростка в Екатеринбурге женщины Алексей рассказал о ее состоянии. Он отметил, что после выхода статьи о случившемся врачи начали активно заниматься ею.

«Состояние у мамы стабильное. Изначально маме диагностировали перелом лодыжки, сейчас — не знаю. Врачи сейчас, после выхода новости, активно стали ей заниматься», — рассказал «360» Алексей.

Он подтвердил, что его маме потребуется операция, а у сестры после драки установлено сотрясение мозга. В больнице же находится только мать.

Сын потерпевшей признался, что группа избивших его родственниц молодых людей приставала не только к ним, но и ко всем в автобусе, а на сестру обратила внимание уже после того, как та вышла на улицу.

Подросток избил женщину и ее дочь на автобусной остановке в Екатеринбурге. Он серьезно травмировал потерпевших. В полиции заявили, что подозреваемый задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий — ему 17 лет.

Из-за нападения в отношении лица, которое причинило травмы заявительнице, возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.