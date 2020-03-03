Появление поддельных подписей в показаниях Родченкова подтвердили и объяснили

Подделка подписей в документах по делу российских биатлонисток подтвердилась. Специалисты считают, что их могли вставить из других источников. Родченков действительно всех обманул?

Проверку провели эксперты Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB, сообщило РИА «Новости». Они изучили подписи экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, которые стоят под показаниями в деле Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Специалисты обратили внимание на идентичность изображений в некоторых документах. В Group-IB сравнили приложения 43 и R-64, которые предоставила адвокатская фирма Herbert Smith Freehills. В них записаны показания Григория Родченкова от 12 ноября 2019-го и 22 февраля 2020 года.

С точки зрения криминалистики два документа совершенно разные и содержат разные метаданные. Проще говоря, версия PDF, размер файлов и прочие характеристики у них разные. Объединяют их одни те же «извлекаемые элементы». Эксперты нашли их на странице 16 PDF-файла за 12 ноября 2019-го и на странице 6 PDF-файла от 22 февраля.

Речь идет об изображении с подписью Exhibit 43 — Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov. Они одинаковы по размеру, формату и имеют идентичный уникальный идентификатор файла. В Group-IB заметили, что оба изображения можно скопировать и извлечь из документов.

«Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные», — подчеркнул заместитель руководителя лаборатории Сергей Никитин. По его словам, полное совпадение изображения с подписью означает, скорее всего, одно: его вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой.

Накануне в CAS адвокат Алексей Панич, который представляет интересы российских биатлонисток, заявил о поддельных подписях Родченкова. Спортивный арбитражный суд потребовал объяснений у Международного олимпийского комитета.

В России считают, что подделка подписей может изменить весь ход дела. Раньше МОК и WADA безоговорочно доверяли Родченкову.