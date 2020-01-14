Прыжок на задержке дыхания. Как правильно окунаться в прорубь на Крещение

Крещение, или Святое Богоявление, — один из главных православных праздников. По давней традиции в ночь с 18 на 19 января россияне окунаются в прорубь. Однако погружение в ледяную воду без подготовки чревато неприятностями. Год назад «360» попросил экспертов в этом деле рассказать, как правильно окунаться в купель и где это можно сделать безопасно в Подмосковье. Вспоминаем советы опытных моржей.

Места для купания

В 2020 году в Московской области подготовили 214 мест для крещенских купаний. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, 74 проруби организовано на прудах и 46 на открытых водоемах. Около них оборудовали специальные места для переодевания и обогрева. Также сделаны спуски в воду.

Больше всего мест для крещенских купаний открыто в Солнечногорском городском округе — 15 адресов. Самым популярным из них остается прорубь-иордань на озере Сенеж.

Также по 10 мест организовано в Щелковском и Наро-Фоминском городских округах, девять — в Егорьевском, восемь — в Можайском. За безопасностью окунающихся будут следить спасатели и медики. Всего 2200 человек и около 700 единиц техники.

Источник фото: РИА «Новости»

Как подготовиться

Готовиться к крещенским купаниям можно в домашних условиях. Год назад представитель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая делилась с «360» советами, которые мы вспомним сейчас. Начать можно с закаливания ног, опуская их на несколько минут в холодную воду. Следующий этап — контрастный душ: выключать в конце мытья горячую воду на непродолжительное время.

«Конечно, проделывать эти процедуры следует регулярно: каждый день, утром и вечером. Тем самым вы сможете подготовить организм к стрессу при погружении в ледяную прорубь. Тщательная подготовка обязательна», — пояснила Серая.

Когда настанет день купания, с собой рекомендуется взять туристический коврик или тапочки с закрытым носком, чтобы не стоять в снегу или на льду. При этом вьетнамки не подойдут — замерзшей ногой в них попасть непросто. Одежда должна быть свободной, без сложных пуговиц, она не должна вызывать никаких трудностей для снятия и надевания обратно.

Источник фото: РИА «Новости»

Перед крещенскими купаниями можно перекусить, поскольку погружение требует энергии, а холодная вода активно сжигает калории.

«Заходить в воду нужно быстрыми шагами. Окунаться — только на задержке дыхания, так как при контакте с ледяной водой у всех происходит спазм сосудов. Новичкам я не рекомендую окунаться с головой, здесь много нюансов, я и сама начала с головой нырять только на третий год закалки. Мой совет — не мочить волосы, особенно женщинам. Где потом их сушить, как добираться домой с мокрой головой? Нужно думать о своем здоровье», — сказала эксперт по закалке.

После купания нужно сразу снять с себя мокрую одежду и максимально быстро разогреть тело. Наталья Серая также отметила, что погружаться в холодную воду следует регулярно, если есть цель именно закалиться. При кратковременном погружении, до одной минуты, риска для здорового человека нет. Однако некоторые противопоказания все же имеются. От таких купаний следует отказаться тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, артериальная гипертония или аритмия. Люди, страдающие от болезней органов дыхания (астма, бронхит, гайморит и прочие), также должны воздержаться от ныряния в проруби.

В свою очередь врачи крайне рекомендуют отказаться от алкоголя до и после купания. Ведь он увеличивает нагрузку на сердце.

Взгляд церкви

С религиозной точки зрения купание в проруби — это не церковное таинство и даже не обряд, сказал в разговоре с «360» настоятель Никольского храма в Павшинской Пойме Павел Островский. Поэтому никаких ограничений по вере в крещенском купании нет.

«Купания в проруби — это чисто народная традиция. Если же говорить о религии, то верующие в Крещение ходят накануне на вечернюю службу, исповедуются. Потом наутро причащаются в храме, идут на освящение воды, благодарят Бога за это чудо, поскольку такая вода не портится, и, читая молитву, пьют ее, хранят дома», — пояснил священнослужитель.

При этом Островский подчеркнул, что в отличие от купаний, в церковных обрядах и таинствах могут участвовать лишь православные.

«Мы всем рады, всех приютим. Но в церковных действиях может участвовать только тот, кто причащен и верит в Иисуса Христа, поэтому мусульмане не могут исповедоваться или причащаться у нас. Крещенских купаний эти правила не касаются», — отметил настоятель.