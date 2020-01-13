«Исключить алкоголь до и после купания». Советы врачей для тех, кто решил окунуться в купель на Крещение

Купаться в освященной проруби на Крещение стало популярной народной традицией. По мнению верующих людей, вода в эту ночь обладает целебными свойствами. Но купание в проруби — достаточно серьезный стресс для организма. Год назад «360» узнавал у врачей, кому стоит держаться от купели подальше. Настало время вспомнить, как правильно окунаться в ледяную прорубь.

Православный праздник Крещения Господня отмечается в ночь с 18 на 19 января. Одна из главных традиций — крещенские купания, когда верующие окунаются в проруби с освященной водой. Тысячи людей ежегодно совершают этот обряд, считая, что в эту ночь освященная вода в любом водоеме способна исцелять болезни и приносить благодать.

В Московской области будет открыто 214 мест для крещенских купаний.

Советы для решившихся

Нужно не только соблюдать правила безопасности на льду, но и обратить внимание на свое здоровье. Купание в проруби — серьезный стресс для любого организма. Более того, некоторым людям не нужно этого делать вообще — врачи говорят об определенных группах риска. Также медики дали ряд полезных советов для тех, кто все-таки решит принять участие в крещенских купаниях.

Фото: РИА «Новости»

В первую очередь специалисты рекомендуют отказаться от спиртного — алкоголь не нужно употреблять ни до, ни после купаний. Он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению. Лучше заменить его горячими согревающими напитками: чай, травяные настойки и так далее. Об этом рассказала телеканалу «360» врач-физиотерапевт Марина Друц. «Однозначно исключить алкоголь до и после купания», — заявила врач.

Если есть малейшие намеки на плохое самочувствие прямо перед купанием — будь то простуда или боль в сердце, то от обряда лучше отказаться. Уже после выхода из купели нужно максимально быстро высушиться и переодеться в сухие теплые вещи.

После выхода из проруби надо хорошо просушиться, надеть теплую сухую одежду и пить согревающие напитки без алкоголя, например, обычный или травяной чай Марина Друц.

Группы риска

Врачи считают, что определенные категории людей должны отказаться от купания в крещенскую ночь по состоянию здоровья. В группы риска входят все, у кого есть любые хронические заболевания, отметила Марина Друц. «Есть риск получить обострение хронических заболеваний любых органов и систем: бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, репродуктивной», — подчеркнула врач.

Фото: РИА «Новости»

Ее слова подтвердила и врач высшей категории Лариса Алексеева. Она также включила в этот список людей, которые часто болеют или никогда не закалялись.

От купания стоит отказаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ишемической болезнью сердца, аритмией, с бронхо-легочными заболеваниями, с бронхиальной астмой, людям часто болеющим и незакаленным Лариса Алексеева.

Не нужно лезть в прорубь беременным женщинам, детям до 14 лет и пожилым людям.

Подготовка

Врачи сходятся во мнении, что купание в проруби в крещенскую ночь будет более комфортным, если начать готовиться к этому немного заранее. Например, за один-два месяца до обряда начать принимать контрастный или холодный душ. «Если погружаться в прорубь, то надо себя к этому подготавливать, закаливать хотя бы в домашних условиях», — заключила Друц.