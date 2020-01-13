Иордань на озере Сенеж подготовят для крещенских купаний в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск определили 15 мест для купаний на Крещение. Традиционно, самым популярным среди жителей и гостей муниципалитета станет прорубь-иордань на озере Сенеж.

Всех, кто решит в ночь на Крещение окунуться в иордани, угостят горячим имбирным чаем, сушками и пирожками. Места омовения будут оборудованы теплыми раздевалками.

Окунуться в иордань можно будет в ночь с 18 на 19 января с 22:00 до 03:00. Всего на территории городского округа Солнечногорск для гостей и жителей организуют 15 точек для купания по адресам:

Солнечногорск, Тимоново, прорубь на озере Сенеж с 22:00 до 03:00

Смирновское, деревня Новая (Покровский храм) с 22:00 до 03:00

Смирновское, деревня Сергеевка, купель на святом источнике «Чудо архангела Михаила в Хонех» с 22:00 до 03:00

Смирновское, карьер в деревне Толстяково с 22:00 до 03:00

Смирновское, пруд в Головкове с 22:00 до 03:00

Поварово, открытый водоем перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы с 22:00 до 03:00

Соколовское, деревня Исаково, купель на территории храма Святителя Алексия митрополита Московского

Соколовское, деревня Новая, купель в честь царевича Алексея в Покровском храме с 22:00 до 03:00

Пешковское, деревня Пешки

Пешковское, деревня Ложки перед ДК

Пешковское, деревня Радумля в микрорайоне Механического завода с 23:45 до 03:00

Луневское, купальни на территории храма Рождества Богородицы в деревне Поярково с 22:00 до 01:00 и 19 января с 11:00 до 14:00

Менделеево, у церкви Рождества Пресвятой Богородицы в «Живоносном источнике» в Льялове с 22:00 до 03:00

Кутузовское, деревня Середниково в закрытой купели при Алексиевском храме с 22:00 до 03:00

Андреевка, купель на территории Дома Притчи в деревне Голубое с 22:00 до 03:00.

В местах крещенских купаний будут дежурить спасатели. Накануне Крещения сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверят территории около купелей. Там не должно быть наледи, дорога к проруби должна быть очищена.