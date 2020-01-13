13 января 2020, 15:15
Иордань на озере Сенеж подготовят для крещенских купаний в Солнечногорске
В городском округе Солнечногорск определили 15 мест для купаний на Крещение. Традиционно, самым популярным среди жителей и гостей муниципалитета станет прорубь-иордань на озере Сенеж.
Всех, кто решит в ночь на Крещение окунуться в иордани, угостят горячим имбирным чаем, сушками и пирожками. Места омовения будут оборудованы теплыми раздевалками.
Окунуться в иордань можно будет в ночь с 18 на 19 января с 22:00 до 03:00. Всего на территории городского округа Солнечногорск для гостей и жителей организуют 15 точек для купания по адресам:
- Солнечногорск, Тимоново, прорубь на озере Сенеж с 22:00 до 03:00
- Смирновское, деревня Новая (Покровский храм) с 22:00 до 03:00
- Смирновское, деревня Сергеевка, купель на святом источнике «Чудо архангела Михаила в Хонех» с 22:00 до 03:00
- Смирновское, карьер в деревне Толстяково с 22:00 до 03:00
- Смирновское, пруд в Головкове с 22:00 до 03:00
- Поварово, открытый водоем перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы с 22:00 до 03:00
- Соколовское, деревня Исаково, купель на территории храма Святителя Алексия митрополита Московского
- Соколовское, деревня Новая, купель в честь царевича Алексея в Покровском храме с 22:00 до 03:00
- Пешковское, деревня Пешки
- Пешковское, деревня Ложки перед ДК
- Пешковское, деревня Радумля в микрорайоне Механического завода с 23:45 до 03:00
- Луневское, купальни на территории храма Рождества Богородицы в деревне Поярково с 22:00 до 01:00 и 19 января с 11:00 до 14:00
- Менделеево, у церкви Рождества Пресвятой Богородицы в «Живоносном источнике» в Льялове с 22:00 до 03:00
- Кутузовское, деревня Середниково в закрытой купели при Алексиевском храме с 22:00 до 03:00
- Андреевка, купель на территории Дома Притчи в деревне Голубое с 22:00 до 03:00.
В местах крещенских купаний будут дежурить спасатели. Накануне Крещения сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверят территории около купелей. Там не должно быть наледи, дорога к проруби должна быть очищена.