Народу Казахстана пообещали поддержку. Это политический, а не экономический ход

В Казахстане одобрили план по стабилизации ситуации в стране. Власти поддержат семьи пострадавших, малый бизнес, а с ним и экономику Казахстана. Политологи не считают эти меры панацеей, но уверены, что это необходимо, чтобы успокоить народ в трудное время. Без подобной поддержки экономика страны не справилась бы.

План по стабилизации ситуации в Казахстане

Правительство Казахстана на заседании, которое прошло во вторник, одобрило план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране после беспорядков. Поручил кабмину разработать и принять план действий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В документе есть оперативные и краткосрочные меры, направленные на безопасность и всестороннюю поддержку граждан и бизнеса, а также на оперативную стабилизацию ситуации в республике.

«В целом реализация данного плана позволит обеспечить оперативное восстановление социально-экономической ситуации в стране после январских событий в краткосрочном периоде», — процитировало агентство РИА «Новости» премьера Алихана Смаилова.

В первую очередь помогут семьям погибших и пострадавшим. Государственной поддержкой также обеспечат сотрудников силовых структур и органов гражданской защиты. Смаилов отметил, что гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от массовых беспорядков, дают отсрочку по погашению банковских займов и микрокредитов до окончания режима ЧП в регионах.

Для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля приостановят налоговые и таможенные проверки, а также выставление уведомлений по камеральному контролю.

Меры поддержки призваны успокоить народ

Такая поддержка сейчас очень важна Казахстану, ведь во время беспорядков был нанесен большой ущерб экономике. Об этом «360» сказал политолог Никита Донцов.

«Конечно, эффект негативный от этих событий скажется на экономике каждого жителя Казахстана, каждый это почувствует», — пояснил он.

По его словам, вся история с микрокредитами, займами, отсрочками нацелена на менее обеспеченных жителей страны. С этим согласен и политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Причем, по его словам, эти меры больше политические, чем экономические.

«До 1 февраля осталось меньше месяца. Это чтобы народ успокоился. Что касается проверок — это один из ключевых факторов. Там же много магазинов погромили, пограбили. Соответственно, им сейчас не до проверок. В первой половине января народ с дубинами пришел и пограбил, а во второй половине января придет народ в галстуках, текущая проверка. Как малый бизнес будет к этому относиться? Да плохо!» — подчеркнул политолог.

Он отметил, что эти меры связаны не с экономикой, а с общественно-политической сферой, чтобы людей успокоить. На макроэкономические показатели, считает Макаркин, они никак не повлияют. Он уверен, что государство просто хочет показать лишний раз, что внимательно относится к народу.

Политолог напомнил, что в Казахстане создали специальный фонд, в который деньги перечисляют олигархи. Кроме того, сейчас замораживают цены на основные продукты. Это нерыночная мера, однако она снизит волнения людей.

«Это не экономика, это политика», — подчеркнул Макаркин.

По мнению Донцова, вряд ли стоит ожидать вторую волну протестов в Казахстане. То, что произошло, всем жителям страны, в том числе и критически настроенным по отношению к власти, продемонстрировало, что в революционном сценарии ничего хорошего нет.

«Сейчас ситуация в Казахстане стабильна, потому что получилось противостоять этим вооруженным группировкам, силы ОДКБ выполнили свою миссию в Казахстане, помогли местным правоохранителям выполнить свои задачи. Сейчас единственное, что нужно сделать, — восстановить экономику после кризиса, восстановить здания, торговые центры, магазины, общественные места. И все будет в порядке», — отметил Донцов.

Что было бы с Казахстаном без мер поддержки?

Экономика Казахстана понесла очень серьезные потери, что усиливается сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом. Появилась непосильная для страны без мер поддержки ноша. Об этом рассказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

«По минимальным подсчетам, цена дискотеки (беспорядков в Казахстане — прим. ред.) составила три миллиарда евро. Если бы сейчас были бы сытые времена, наверное, это, может быть, не было бы такой непосильной нагрузкой. Но нынче мировая экономика подвздулась. Нынче у нас эпоха пандемии и коронавируса. И, конечно, это непосильная нагрузка. Поэтому надо предпринимать какие-то меры, чтобы хоть как-то эту ситуацию стабилизировать», — пояснил политолог.

Гаспарян подчеркнул, что эти меры не являются панацеей, но на данный момент это лучше, чем ничего, потому что ситуация в Казахстане удручающая, мягко говоря, с точки зрения экономики.

«Идеального в мире ничего нет. На то, чтобы Казахстан полностью восстановился, потребуется немалое время. Сразу вы этого не сделаете. Каким бы вы ни были богатым государством, на это потребуется время, шаги правительства. Им (правительству — прим. ред.) важно сейчас не допускать серьезных ошибок», — отметил политолог.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей — с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.

Беспорядки перекинулись и на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату. Там начали действовать мародеры, боевики нападали на государственные учреждения, забирали оружие. В нескольких регионах захватили и подожгли здания органов власти. При этом участники протестов выдвинули свои политические требования, а именно: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом же заседании под своим руководством он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Тогда Совет коллективной безопасности организации направил в государство коллективные миротворческие силы.