ПФР объяснил, как получить новую выплату на детей до 16 лет

Пенсионный фонд России рассказал о порядке получения единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей родителям детей до 16 лет. Ранее указ о такой доплате подписал Владимир Путин.

В ведомстве уточнили, что деньги начнут выплачивать с июля на каждого ребенка, они суммируются ежемесячной выплатой в пять тысяч рублей на детей до трех лет или единовременной выплатой 10 тысяч рублей на детей 3-16 лет.

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей», — указано в объявлении ПФР.

При этом родители, усыновители и опекуны, которые еще не подавали заявку на выплаты, получат еще 10 тысяч рублей после обращения. Заявления будут приниматься до 30 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об очередной единовременной выплате на детей до 16 лет.