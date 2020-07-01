Россиянам с 1 июля начнут перечислять единовременные выплаты на детей

Российские семьи начнут получать единовременные выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет с 1 июля. Все средства автоматически поступят на счет родителям, которые ранее уже подавали заявки на получение единоразовых выплат.

«Новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении Минтруда. По данным ведомства, первую выплату получили родители 21 миллиона детей.

Единоразовые выплаты на детей в качестве поддержки семей на время пандемии предложил ввести президент России Владимир Путин. На детей до трех лет родители получали по пять тысяч рублей с апреля по июнь. Во время последнего обращения российский лидер объявил еще о выплате на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.

При этом семьи, где оба родителя остались без работы, продолжат получать повышенное пособие до конца лета. Все деньги поступят на счет через ПФР. Никаких дополнительных справок предоставлять не нужно.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что единовременные выплаты должны получать также семьи, где детям уже исполнилось 16 и 17. Она пояснила, что получает очень много просьб от родителей. Предложение поддержали в Госдуме и Совете Федерации. Но против выступило министерство труда и социальной защиты. Там отметили, что подростков по достижении 16 лет нужно трудоустраивать.