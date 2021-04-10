Побочки прививки от Johnson & Johnson стали мешать вакцинации в США. И это на фоне обострения ситуации с ковидом

В США у нескольких десятков привитых препаратом Johnson & Johnson появились вызывающие опасения побочные эффекты. Тем временем в США растет заболеваемость, а врачи начали бить тревогу. Несмотря на рост новых случаев ковида, два центра массовой вакцинации решили закрыть из-за проблем с одним из препаратов.

Проблемы с препаратом Johnson & Johnson

В Северной Каролине центр вакцинирования временно прекратил свою работу после 18 выявленных случаев побочных эффектов у привитых Johnson & Johnson. Четыре человека попали в госпиталь. До этого в центре успели вакцинировать более 2,3 тысячи человек.

Тем временем в Колорадо вакцинировать людей препаратом Johnson & Johnson перестали после того, как о побочных эффектах сообщили более 10 человек. Двоих госпитализировали. При этом, по данным CBS, симптомы у всех были не такими уж страшными — «от головокружения до тошноты».

Закрыть центры решили региональные министерства здравоохранения и социальных служб «из большой осторожности». Произошло этого после консультации с представителями Johnson & Johnson. Об этом сообщили в Wall Street Journal. Представитель компании рассказал изданию, что специалисты внимательно изучают все заявления о побочных эффектах.

«Любой отчет о лицах, получивших нашу вакцину от коронавируса, и наша оценка этого отчета передаются Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и другим соответствующим органам здравоохранения», — заявил он.

Тем временем официально еще неизвестно, спровоцировала ли побочные эффекты именно вакцина. Об этом заявил доктор Шон Галли, главный клинический директор Centura Health.

«На данном этапе у нас нет причины считать, что с самой вакциной что-то не так. Это временная приостановка использования вакцины одного производителя, чтобы мы смогли провести расследование», — процитировали Галли в CBS.

Новость о закрытии центров вакцинации поступила на фоне того, что сбыт препарата Johnson & Johnson на следующей неделе упадет на 85% — отчасти из-за путаницы на заводе в Балтиморе. В начале апреля The New York Times и Bloomberg сообщали, что там произошла производственная ошибка. Тогда были испорчены 15 миллионов доз вакцины от коронавируса. В самой Johnson & Johnson отметили, что партия попросту не прошла проверку качества.

Ситуация с коронавирусом в США

Между тем США сейчас находятся на грани рецидива. За последнюю неделю количество госпитализированных из-за COVID-19 в сравнении с предыдущей неделей увеличилось в среднем на 11% среди взрослых младше 50 лет. Однако на Среднем Западе это число подскочило на 42%. Больше всего пострадал штат Мичиган, где в четверг один из врачей отчаянно просил о помощи через Twitter.

«Мы снова начинаем отменять хирургические операции, чтобы справиться с быстро растущим количеством госпитализированных из-за COVID-19. Это связано с высоким риском. Бары и рестораны открыты. Люди гуляют. Никаких новых ограничений. Нам нужна помощь», — написал доктор Джастин Димик.

Ситуацию осложняет британский штамм коронавируса, к которому оказались восприимчивы дети. Из всех новых случаев заражения на прошлой неделе каждым пятым был ребенок. Об этом рассказал директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний доктор Майкл Остерхольм.

«До этого маленькие дети, особенно восьмиклассники или младше, редко заражались коронавирусом или серьезно болели COVID-19 и, что важно, не распространяли вирус в обществе. Сегодня это все перевернулось с ног на голову», — процитировали Остерхольма в CBS.

Преимущества «Спутника V» перед Johnson & Johnson

Применение вакцины Johnson & Johnson американские власти одобрили в конце февраля. Делать прививки этим препаратом можно только лицам старше 18 лет. Сама вакцина состоит всего из одного компонента, она однодозовая. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, преимущества вакцины перевешивают возможные риски.

Вакцина Johnson & Johnson, как и «Спутник V», основана на человеческих аденовирусах. При этом разработчик российского препарата заявил, что Johnson & Johnson — «это, по сути, первая половина „Спутника V“».

Это же отметил и доцент Мэрилендского университета, кандидат наук, вирусолог Георгий Белов. Он пояснил, что препарат американской компании использует аденовирус 26.

«Это как первый компонент в российской прививке, то есть вакцина Johnson & Johnson как первый укол „Спутника V“. Аденовирус 26 выбран потому, что против него у людей антител меньше, чем против аденовируса 5. По результатам исследований „Спутника V“ известно, что уже первая доза вызывает иммунный ответ, не стопроцентный, конечно, для этого нужна вторая доза. Я думаю, две дозы все равно лучше, но одна доза тоже будет работать с какой-то эффективностью», — рассказал Белов «Московскому комсомольцу».