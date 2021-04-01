Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановили в США из-за ошибки

В США приостановили будущие поставки противовирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки, которую совершили рабочие на заводе-производителе в Балтиморе. Они по ошибке смешали ингредиенты для вакцины Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины от другого производителя.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Politico, Johnson & Johnson наняла компанию Emergent BioSolutions для производства вакцины на своем заводе в Западном Балтиморе.

В результате совершенной рабочими ошибки были испорчены 15 миллионов доз вакцины.

Администрация американского президента Джо Байдена попросила Johnson & Johnson напрямую контролировать производство вакцин в будущем, рассказал изданию высокопоставленный чиновник администрации.

Он добавил, что приведение объекта в рабочее состояние может занять несколько дней или недель.

Johnson & Johnson в своем заявлении признала, что «процесс контроля качества выявил одну партию лекарственного вещества, которая не соответствовала стандартам качества в Emergent Biosolutions». Эти дозы вакцины, как подчеркнули в компании, не были переданы на стадию упаковки.

Вакцина Johnson & Johnson является одной из трех, используемых в Штатах. Наряду с ней используются также вакцины Pfizer и Moderna. Совершенная на заводе в Балтиморе ошибка может ограничить способность компании значительно увеличить поставки препарата в стране в ближайшие недели.

Новый штамм коронавируса вызвал хаос в Европе. B.1.1.7, который был найден в Великобритании, оказался более заразным среди молодого населения и тяжело переносимым. Американские эпидемиологи боятся его распространения в США, ведь страна и так практически с начала пандемии занимает лидирующую позицию по заболеваемости и смертности от ковида.