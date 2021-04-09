Два центра вакцинации закрылись в США из-за побочной реакции на Johnson & Johnson

В США приостановили работу два центра вакцинации от коронавируса. Это произошло из-за побочной реакции на вакцину компании Johnson & Johnson, сообщил телеканал CBS News.

Временно закрыли прививочные центры в штатах Северная Каролина и Колорадо. В первом побочные эффекты проявились у 18 привитых, во втором — у одиннадцати. Люди жаловались на различные недомогания, от головокружения до тошноты.

«На данный момент у нас нет причин полагать, что с самой вакциной что-то не так», — заявили телеканалу Fox в компании Centura Health, которая делала прививки в Колорадо.

По словам представителя компании, «это временная пауза для вакцины одной марки», чтобы можно было выяснить причины подобной реакции.

В Johnson & Johnson сообщили, что внимательно изучают информацию о появившихся реакциях на вакцину.

Как ожидается, на следующей неделе из-за проблем на заводе Johnson & Johnson, производство этой вакцины упадет на 85%.

При этом на Среднем Запада США за последнюю неделю количество госпитализаций из-за COVID-19 подскочило на 42%.