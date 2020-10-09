Лекарств без «побочек» не бывает. Нежелательные эффекты помогут улучшить фавипиравир

Фармакологи предупредили о нежелательном эффекте фавипиравира — моторных нарушениях. Лекарств без «побочек» вообще не существует, ответили вирусологи и инфекционисты. Знание о них помогает эффективнее лечить людей. А если в инструкции они не указаны, то препарат либо не изучен, либо попросту плох.

Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России опубликовал документ о том, что фавипиравир может вызывать «моторные нарушения и падения». На основе этого вещества в России выпускают два препарата от коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир».

Российские медики критически отнеслись к этому сообщению. Позднее информацию о серьезных нежелательных реакциях (НР) опровергли в Минздраве. По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, ни у одного россиянина не было выявлено моторных нарушений из-за приема лекарства. В Росздравнадзоре также отметили, что побочных действий у принимающих лекарство пациентов не наблюдали.

Лекарств без «побочек» нет

Возможные нежелательные реакции всегда указывают в лекарственных инструкциях, пояснил «360» заместитель главврача Одинцовской областной больницы Дмитрий Айзиков. У одних пациентов вероятность их проявления больше, у других меньше.

Например, те же моторные нарушения — это нарушения в работе мышц от неконтролируемых до отсутствия движений. Например, какие-то из них сделать не получается или, наоборот, сокращения мускулатуры получаются чрезмерными. Наглядный пример бесконтрольного, неестественного напряжения мускулатуры — судороги, менее выраженные — тремор, подергивания, нарушение при ходьбе.

«На рынке есть множество препаратов, которые могут иметь тяжелейшие побочные эффекты. Но это не значит, что они будут у пациента. Например, банальный анальгин во всем мире в настоящее время фактически не применяется. При длительном применении он вызывает агранулоцитоз — поражение крови. А есть препараты с таким нежелательным эффектом, как сонливость. Но мы лечим этими препаратами в стационаре, это не влияет на сам процесс лечения. И в стационаре безопасно — ну, будет больше спать», — добавил Айзиков.

Лекарств без побочных действий вообще не существует, заявил «360» вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. У того же фавипиравира есть и другие уже известные нежелательные эффекты. Например, негативное влияние на внутриутробное развитие эмбриона.

«Это значит, что возможны уродства, если принимают его беременные женщины. Это очень важная вещь, потому что всегда могут быть ошибки, ведь женщины не всегда знают, беременны они или нет. И если это не учитывать, могут быть тяжелые последствия», — сказал вирусолог.

Больше знаешь — лучше лечишь

Дмитрий Айзиков не исключил, что у препаратов для лечения коронавирусной инфекции, как и у других лекарств, со временем могут найти и другие побочные эффекты. И это, по его словам, вполне естественно. Так всегда происходит, когда какое-то лекарство начинают активно использовать или изучать. Появляется опыт его применения, а с ним — знания о ранее неизвестных нежелательных реакциях. И тогда фармакологические компании добавляют выявленные возможные побочные эффекты в инструкции по применению.

«Это больше информирует о вероятном развитии нежелательных явлений. Препарат становится более безопасным: мы знаем, что НР может быть, и применяем меры профилактики. Поэтому чем больше мы узнаем о нежелательных явлениях, тем лучше. Это значит, мы лучше его изучили», — сказал врач.

Задумываться об использовании лекарства стоит тогда, когда в инструкции содержится «одна вода» и ни одного побочного эффекта не указано. Это значит, что препарат либо плохо изучен, либо не имеет реального фармакологического действия. А выявление «побочек», наоборот, говорит о том, что препарат лучше изучен, а его применение стало безопаснее.