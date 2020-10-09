СМИ: у препарата от COVID-19 нашли новую «побочку», но врачи в ней усомнились

Новые побочные эффекты обнаружили фармакологи у фавипиравира и средств на его основе. В Росздравнадзоре заметили, что таких данных ведомство пока не получало. Специалисты призвали предоставить доказательства подобным заявлениям.

Документ, где описаны известные на сегодняшний день побочные действия препарата, разместил Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Внимание на него обратила газета «Известия».

Эксперты заявили, что при приеме противовирусного средства не исключены двигательные нарушения, и призвали отнестись к этому с «настороженностью». Среди незарегистрированных нежелательных эффектов они назвали в том числе моторные нарушения и падения.

Росздравнадзор, на сообщение которого сослался сайт РБК, пока не получал сведений о развитии подобных реакций. Ведомство в своем ответе сослалось на данные базы «Фармконадзор 2.0».

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак подчеркнул, что внутри рекомендованных доз препарата побочные эффекты встречаются крайне редко. Обычно речь идет о случаях, когда дозировка превышена.

«Чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства», — сказал эксперт.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова добавила, что появление у любых новых медицинских препаратов неизвестных ранее побочных эффектов или нежелательных явлений объяснимо.

«Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь», — заключила она.

Предупреждение о новых побочных эффектах указано в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого как раз является фавипиравир.