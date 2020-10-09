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    09 октября 2020, 05:59

    СМИ: у препарата от COVID-19 нашли новую «побочку», но врачи в ней усомнились

    Александра Ломейко

    Новые побочные эффекты обнаружили фармакологи у фавипиравира и средств на его основе. В Росздравнадзоре заметили, что таких данных ведомство пока не получало. Специалисты призвали предоставить доказательства подобным заявлениям.
    СМИ: у препарата от COVID-19 нашли новую «побочку», но врачи в ней усомнились

    Документ, где описаны известные на сегодняшний день побочные действия препарата, разместил Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Внимание на него обратила газета «Известия».

    Эксперты заявили, что при приеме противовирусного средства не исключены двигательные нарушения, и призвали отнестись к этому с «настороженностью». Среди незарегистрированных нежелательных эффектов они назвали в том числе моторные нарушения и падения.

    Росздравнадзор, на сообщение которого сослался сайт РБК, пока не получал сведений о развитии подобных реакций. Ведомство в своем ответе сослалось на данные базы «Фармконадзор 2.0».

    Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак подчеркнул, что внутри рекомендованных доз препарата побочные эффекты встречаются крайне редко. Обычно речь идет о случаях, когда дозировка превышена.

    «Чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства», — сказал эксперт.

    Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова добавила, что появление у любых новых медицинских препаратов неизвестных ранее побочных эффектов или нежелательных явлений объяснимо.

    «Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь», — заключила она.

    Предупреждение о новых побочных эффектах указано в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого как раз является фавипиравир.