СМИ: у препарата от COVID-19 нашли новую «побочку», но врачи в ней усомнились
Документ, где описаны известные на сегодняшний день побочные действия препарата, разместил Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Внимание на него обратила газета «Известия».
Эксперты заявили, что при приеме противовирусного средства не исключены двигательные нарушения, и призвали отнестись к этому с «настороженностью». Среди незарегистрированных нежелательных эффектов они назвали в том числе моторные нарушения и падения.
Росздравнадзор, на сообщение которого сослался сайт РБК, пока не получал сведений о развитии подобных реакций. Ведомство в своем ответе сослалось на данные базы «Фармконадзор 2.0».
Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак подчеркнул, что внутри рекомендованных доз препарата побочные эффекты встречаются крайне редко. Обычно речь идет о случаях, когда дозировка превышена.
«Чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства», — сказал эксперт.
Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова добавила, что появление у любых новых медицинских препаратов неизвестных ранее побочных эффектов или нежелательных явлений объяснимо.
«Это достаточно обычное явление, и всегда нужно относиться к этому очень критически, устанавливать причинно-следственную связь», — заключила она.
Предупреждение о новых побочных эффектах указано в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого как раз является фавипиравир.