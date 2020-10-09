Врачи раскритиковали сообщения о побочных эффектах лекарства от коронавируса

Российские врачи призвали критически относиться к сообщениям о побочных эффектах препарата от COVID-19 «Фавипиравир». Ранее его назвали причиной возможных «моторных нарушений» в организме человека.

«Чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства», — пояснил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак. Его слова приводит РБК.

Врач также добавил, что пока «Фавипиравир» — единственное в России лекарство, которое «хоть как-то воздействует на коронавирус». По его мнению, побочные эффекты возможны только при передозировке препарата. Если же действовать по инструкции, то все будет хорошо.

С коллегой согласилась и заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Она уточнила, что важно разобраться в причинах появления побочных эффектов. Есть вероятность, что они не связаны с приемом «Фавипиравира».

Данные о новых побочных эффектов от приема препарата опубликовал информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID», который работает на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава. В отчете сказано, что «Фавипиравир» может вызывать «моторные нарушения» у пациентов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в сентябре чаще других россиян коронавирусом заражались офисные работники.