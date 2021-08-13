Боевики заявили о захвате десяти провинциальных столиц Афганистана, включая третий по величине город страны — Герат. В Кундузе им сдались сотни силовиков. Политологи предрекли «Талибану»* победу и обвинили в этом США. Теперь Афганистан может стать буфером для наркоторговцев и террористов.

Талибы* заявили о захвате столичного города Фирузкух афганской провинции Гор. Об этом сообщил представитель организации Забиулла Муджахид. Он отметил, что под контроль боевиков перешли губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения. Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан рассказал, что в городе идут бои. До этого талибы* заявили о захвате столичного города Таринкот афганской провинции Урузган, писало агентство Associated Press.

Боевики контролируют 65% страны, отметило агентство Reuters со ссылкой на некоего представителя Европейского союза. По данным издания, всего за неделю представители «Талибана»* захватили 10 из 34 провинциальных столиц. Исламисты уже окружают Кабул.

Боевики освобождают из тюрем заключенных, многие из которых отбывали наказания за наркоторговлю, похищение людей и вооруженные ограбления. В одном Кундузе на свободе оказались 630 осужденных.

Секрет успеха боевиков

Безопасность в Афганистане последние годы целиком держалась на США, которые в этом году вывели свои войска. Американская сторона не раз заявляла, что подготовила афганскую армию, но в действительности этого не произошло. Об этом в разговоре с «360» сказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

На сегодня талибы* достаточно быстро смогли дезорганизовать афганскую оборону и сейчас контролируют 70–80% страны. Фактически события в Афганистане — это крупный провал НАТО, который серьезно повлияет на дальнейшие планы экспансии западных стран. Афганский пример очень сильно подрывает авторитет в любой стране-союзнике Никита Мендкович.

В отличие от афганской армии, талибы* вели бои 20 лет. Пока местные военные целиком полагались на помощь США, боевики вырабатывали собственную тактику. В условиях высокой безработицы Афганистана у них постоянно сохранялся кадровый резерв — безработная молодежь, готовая примкнуть к боевикам. Тем временем реформ, которые могли бы изменить ситуацию с рабочими местами в стране, США не проводили. Так ситуация и оказалась тупиковой, отметил эксперт.

Схожую точку зрения в разговоре с «360» высказал политолог Василий Кравцов. По его словам, бои в Афганистане говорят о полном коллапсе политики НАТО в этой стране.

«Полное поражение, полный провал, полный коллапс. НАТО продемонстрировал абсолютную несостоятельность при проведении военных операций. Это относится и к другим регионам в мире. <…> У боевиков более высокий уровень подготовки, мотивация, высокий боевой дух, вооруженность», — подчеркнул политолог.

Исламисты возьмут власть в Афганистане?

Мендкович выразил мнение о том, что победа талибов* в Афганистане — это наиболее вероятный сценарий развития событий. При этом завершить войну взятием Кабула боевики могут уже этой осенью.

«Есть, конечно, вариант капитуляции с участием правительства Афганистана. Подписание мира тоже долгое время было возможно, но руководство страны долгое время пребывало в ложной надежде, что все проблемы смогут решить США. А США фактически бросили сейчас Кабул на произвол судьбы», — отметил Мендкович.

По его словам, причины бояться власти талибов* есть. Они сотрудничают с террористическими организациями, которые могут проникнуть в Афганистан и перейти из него в другие государства. Также большую роль в экономике «Талибана»* играет наркоторговля, которая составляет порядка 40% бюджета. Есть риск, что при власти боевиков этот бизнес будет расширяться. При этом, по мнению Кравцова, адекватного руководства страной ждать не стоит.

Афганистан будет превращен в еще больший котел международного терроризма. Все договоренности, которые могут иметь место с новой властью, будут носить аморфный характер и ничего не будут стоить Василий Кравцов.

Обострение ситуации в Афганистане вызвал спешный вывод войск США из Афганистана. Это создало «большие трудности для мирового сообщества». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я был довольно прямолинеен по этому вопросу. Редко подобное случается с решением США, но в стратегическом плане оно создает много проблем. И для международного сообщества то, что мы сейчас видим, создает большие трудности», — заявил Кравцов в эфире телеканала Sky News.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.