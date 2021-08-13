Клинцевич прокомментировал захват Афганистана талибами*

Руководитель Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что организация «Талибан»* создана спецслужбами США и продолжает терроризировать афганскую территорию. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, в ближайшее время вся территория Афганистана будет захвачена. Представители силовиков и другие службы постепенно перейдут на сторону «Талибана»*. Клинцевич не сомневается, что это игра Соединенных Штатов и она будет осуществляться стратегически. Спецслужбы будут расшатывать обстановку изнутри, максимально увеличивая внутренние проблемы.

Бывший сенатор уверен, что в Афганистане создадут такую же недружественную ситуацию по отношению к России, как и на Украине, в Грузии, Армении и Прибалтике. Это стратегия и новая форма борьбы, добавил он.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.