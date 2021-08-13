«Талибан»* заявил о захвате еще пяти провинций в Афганистане

Движение «Талибан»* выступило с утверждением об установлении к утру пятницы контроля над еще пятью провинциями Афганистана. Информация об этом появилась на странице иранского агентства Fars в Twitter.

В сообщении сказано о провинциях Герат, Бадгис, Гор, Гильменд и Кандагар. Тем не менее правительство Афганистана пока никак не прокомментировало заявление талибов.

На странице Министерства обороны Афганистана в Twitter появилась очередная ежедневная сводка о военных действиях в стране. Из нее следует, что вооруженные силы страны за минувшие сутки уничтожили 202 боевика «Талибана»* и ранили 89 в ходе операций в провинциях Нангархар, Газни, Фарах, Бадгис, Балх, Гильменд и Каписа.

В начале августа теневой губернатор движения «Талибан»* Абид Мавлави погиб вместе с 275 боевиками в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана во время операции ВВС республики. Однако представитель талибов* Кари Юсуф Ахмади тогда опроверг эту информацию в разговоре с журналистами.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.