Евгений Плющенко стал одним из тренеров сборной России по фигурному катанию. Попасть в национальную команду ему помогла Александра Трусова — одна из лучших фигуристок России. Рассказываем, почему это неправильно называть назначением.

В списках тренеров, работающих с национальной командой, появилось имя заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Там он числится как наставник по одиночному катанию с трехлетним стажем работы в спортивных сборных командах.

Фамилия Плющенко появилась в перечне из 64 тренеров, которые работают с национальной командой. Тренировки под руководством фигуриста будут проходить в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Тренером сборной России Плющенко стал после того, как в его академию перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Александру Трусову, обучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», — отреагировал Плющенко на свой новый статус.

Прямиком в сборную

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков сказал «360», что не нужно делать из этой новости событие: Плющенко не стал старшим тренером, а автоматически попал в сборную благодаря подопечной Александре Трусовой.

Он же не старший тренер сборной, он просто с одной из спортсменок. В сборной 120 человек и 30 тренеров работает. Его не назначали, он просто со спортсменкой работает, которую он тренирует. Она была до Плющенко в сборной команде Алексей Горшков.

То есть важно понимать: Плющенко не стал старшим тренером национальной команды, а лишь наставником одной спортсменки, которая уже находится в сборной. Другими словами, это не назначение сверху, а автоматический процесс.

Подопечная Плющенко — 15-летняя Александра Трусова. В мае 2020 года она ушла от прошлого тренера — Этери Тутберидзе, перейдя в академию Плющенко. Свой уход она объяснила привлекательной личностью нового тренера.

Саму Трусову Горшков назвал одной из лучшей фигуристок и понадеялся, что у Плющенко получится и сработаться с девушкой, и помочь ей отточить и без того хорошие навыки. Например, в мае она в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря четверному флипу.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина по просьбе «360» оценила новый статус Плющенко, отметив, что он достоин такого «повышения», раз уж Трусова его выбрала в качестве наставника.

Он (Плющенко — прим. ред.) уже несколько лет занимается тренерской работой, и если его одна из лучших спортсменок России выбрала в качестве тренера, значит, его считают достойным, чтобы тренировать такую спортсменку Тамара Москвина.

Специалистка тоже обратила внимание, что статус тренера зависит от того, с каким спортсменом он занимается. То есть если фигурист является членом сборной, то и наставник получит соответствующее звание.

Бывший тренер самого Евгения Плющенко Алексей Мишин сказал «360», что более 20 лет работал вместе с фигуристом и надеется, что эксперимент с Трусовой у него получится.

На новый статус Плющенко отреагировала и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она призвала не ждать быстрых результатов работы Плющенко и Трусовой, а немного подождать.