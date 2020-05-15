Трусова объяснила свой уход от Тутберидзе

15-летняя фигуристка Александра Трусова рассказала почему перешла из школы тренера Этери Тутберидзе. Сейчас она тренируется с Евгением Плющенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко», — написала она.

Она отметила, что для нее Плющенко «не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек», который «принял все вызовы, выстоял и победил».

Фигуристка поблагодарила своих наставников, «открыли для меня чудесный мир фигурного катания».

«…и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть», — отметила она.

Добавив, что у нее еще будет возможность подарить ей букет ее любимых цветов.

Под руководством Тутберидзе фигуристка стала дважды чемпионкой мира среди юниоров. Она выиграла два этапа серии Гран-При. Трижды занимала третье место на главных турнирах сезона — финале Гран-При в начале декабря 2019 года, чемпионате России 2020 в Красноярске и чемпионате Европы 2020 в австрийском Граце.

Ранее директор центра спорта и образования «Самбо-70» провел параллель между уходом фигуристок Евгении Медведевой и Александры Трусовой от Тутберидзе. Он отметил, что многим такие перемены не принесли желаемого результата.