Российская фигуристка попала в Книгу рекордов Гиннесса. Это не первый раз в ее биографии

Российская фигуристка Александра Трусова уже в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз она впервые в истории женского фигурного катания выполнила сложный прыжок — четверной флип.

«Первый четверной флип среди женщин в соревнованиях по фигурному катанию совершила Александра Трусова (Россия) 7 декабря 2019 года на Гран-при в итальянском Турине. Четверной флип был одним из пяти включенных в произвольную программу Трусовой в Турине. Она заработала 161,73 балла», — говорится в сообщении на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Ранее Трусова установила еще два мировых рекорда, когда исполнила четверные тулуп и лутц.

Александра Трусова в сезоне-2019/2020 выиграла два этапа Гран-при и получила бронзовую награду в финале. На чемпионате Европы и чемпионате России она заняла третьи места. Трусовой 15 лет. Она тренируется в команде под руководством двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.