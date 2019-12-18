Пятилетняя россиянка покорила Forbes. YouTube помог справиться с ДЦП и дал заработать миллионы

Forbes включил в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2019 году пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края. У девочки ДЦП, а канал — терапия, которая помогает ей взаимодействовать с окружающим миром. Такое лечение приносит малышке порядка 18 миллионов долларов в год.

Радзинская родилась с диагнозом детский церебральный паралич. Врачи сказали родителям, что девочка не сможет ходить и разговаривать, поэтому отец и мать бросили все силы, чтобы вылечить ребенка. Одним из методов терапии оказался YouTube и работа на камеру. Так родители учили дочь общаться с окружающим миром. Это помогло — спустя несколько лет признаки болезни исчезли, а в 2018-м ее семья переехала во Флориду.

Сегодня совокупное количество подписчиков Радзинской по всем каналам составляет около 100 миллионов. Каждое видео набирает сотни миллионов просмотров, а зарабатывает девочка от 200 тысяч до 500 тысяч долларов в месяц. Ее канал смотрят на русском, английском, арабском и испанском языках, а количество просмотров превышает 42 миллиарда. Бренды Danon и Legoland тратят огромные деньги на сотрудничество с блогершей. Благодаря всему этому она попала в список самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по оценкам Forbes.

Радзинская снимает нехитрые видео о том, как ест, радуется обновкам, капризничает, прыгает на батуте, хулиганит. Все ролики связаны с ее обыденной жизнью. Типичной название видео пятилетней девочки — «Настя в зоопарке кормит животных» или «Настя собирает конфеты на Хэллоуин». В роликах принимают участие ее родители.

Источник фото: YouTube / Like Nastya Vlog / «Настя и грандиозная уборка в доме»

Говоря о рейтинге Forbes, первое место тоже занял ребенок — это восьмилетний Райан Каджи, который уже возглавлял рейтинг в 2018 году. Его доход от видео с распаковкой игрушек и другими развлечениями оценивают в 26 миллионов долларов.

Вслед за Каджи идет канал Dudе Реrfесt, потом Радзинская, а далее — Rhett and Link, Джеффри Стар, Preston, PewDiePie, Markiplier, DanTDM и VanossGaming.

Родители

34-летняя Анна и Юрий Радзинские познакомились в интернете, несколько месяцев не виделись, а потом девушка переехала из родного Туапсе в Грецию, где тогда жил Юрий — он еще в конце 90-х переехал на остров Накос вместе с родителями, где развивал несколько небольших бизнесов.

В 2008-м пара вернулась в Россию, чтобы заняться совместным бизнесом. Они переехали в Туапсе, поженились и открыли компанию по сдаче в аренду строительных инструментов. Впоследствии это дело переросло в целую компанию, где Юрий руководил бригадой. В то же время Анна стартовала проект по организации праздников, а потом — свадебный салон. Каждый бизнес приносил хорошие деньги.

В 2014 году у супругов родилась Анастасия с диагнозом — детский церебральный паралич, возникший из-за внутриутробной травмы. Пара послушала от врачей неблагоприятные прогнозы о невозможности ходить и говорить, но не отчаялась и начала лечить дочь. К двум годам стало ясно, что ребенок развивается нормально, но чтобы укрепить результат Анна и Юрий решили привить девочке актерские способности.

Источник фото: Pixabay

Мы посмотрели, что для деток есть на YouTube, увидели, что очень популярны видео о том, как ребенок распаковывает подарки, и решили попробовать поснимать Настюшу Анна мама Анастасии.

Родители не знали, как начать, поэтому сделали все просто — купили несколько игрушек, взяли камеру и стали снимать реакцию девочки. Как вспомнила пара, Анастасии не говорили, как себя вести, а просто снимали такой, какая она есть.

Первые деньги, которые получили с канала, были 20 тысяч рублей — благодаря рекламе видеохостинга. Родители посчитали, что эта цифра будет расти. Так сложилось, что ранее основанные бизнесы почти не приносили денег, поэтому свадебный салон Анны продали, а руководство строительной компании Юрия передали менеджеру. Тогда основным источником дохода семьи стал YouTube.

К рекламе на канале семья относится с большой осторожностью — Анна и Юрий утверждали, что не хотят никого ни к чему принуждать, поэтому использует в роликах только нативную рекламу. Одним из немногих рекламодателей стал Danone. Сколько этот контракт стоил компании родители не раскрыли, но отметили, что любая другая нативная реклама оценивается минимум в 10 тысяч долларов.

В 2018 году правила YouTube немного поменялись, и родителям пришлось переснимать некоторые видео. Хостинг изменил отношение к детскому контенту и начал блокировать каналы, которые, по его мнению, пропагандировали нездоровый образ жизни и жестокость. Кроме того, на канале были видео, где у несовершеннолетней видно нижнее белье, а это правила YouTube тоже пресекали, блокируя каналы и видео. Тем более, что один блогер нашел «кротовую нору» с педофилами. Кроме того, вскоре платформа перенесет весь детский контент в сегмент YouTube Kids.