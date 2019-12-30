«Защитить» от туберкулеза подзатыльниками. Дети из санатория в Красноярске рассказали об издевательствах

Противотуберкулезный санаторий «Пионерская речка» в Красноярске оказался в центре скандала. Сотрудников поймали на том, что они били и обижали детей, и отстранили от работы. Лечившаяся там девочка, а также бабушка одного из ребят рассказали «360», как в учреждении обходятся с маленькими пациентами.

Угроза уколами

В Красноярске сотрудницы детского противотуберкулезного санатория издевались над детьми. На видео сняли, как одна из женщин грубо дергает за руку испуганного мальчика. «Я тебя еще не била, я тебе сказала сесть уже 15 раз!» — говорит она.

В другом ролике сотрудница угрожает ребенку вызовом «дурки», где его «обколют уколами». Видеозаписи «360» предоставила бабушка одного из детей.

Отдыхавшая в «Пионерской речке» девочка рассказала «360», что если дети плохо себя ведут, то сотрудники санатория «подзатыльника дают, ругают». Могут дернуть за руку или поставить в угол. Собеседница добавила, что угрожавшая мальчику «дуркой» женщина работает медсестрой.

«Это медсестра Татьяна Петровна. Она угрожала мальчику уколом. Он психовал, она его выгнала, достала. Угрожала: „Будешь себя плохо вести, будет укол“. Сейчас с ним все хорошо, он на побывку домой уехал», — рассказала она, уточнив, что после начала проверок детей оскорблять и запугивать перестали.

Боятся говорить

Бабушка ребенка, которого обижали в санатории, сообщила «360», что внучка часто жаловалась на жестокость персонала. Женщина попросила ее снять несколько таких случаев. Получив записи, она обратилась к заведующей, но та сказала, что детей никто не обижает, хотя ролики говорят об обратном.

«Когда к ним в кабинет идешь, они улыбаются — и все замечательно, все хорошо, все прекрасно. У них (детей — прим. ред.) были вши, мы их вывели, они снова этими вшами заразились. У них же все дети там вшивые! Это ж медицинское учреждение, нужно же как-то следить», — негодует женщина.

До недавнего времени у детей отбирали телефоны и они даже не могли связаться с родными. Не так давно телефоны вернули, но пугали что, «не дай бог, что-то как-то, мы заберем у вас телефоны». Некоторые постояльцы иногородние, родители навещают их редко, и защиты у детей, сказала женщина, нет. Многие, подчеркнула она, боятся воспитателей и последствий, поэтому не хотят ничего рассказывать.

Мать другого ребенка пояснила 7 каналу Красноярска, что тоже не раз жаловалась администрации на действия персонала, но никакой реакции не было. «Я сама лично слышала, когда на улице стояла, через окно: люди находились в помещении, я находилась на улице, я слышала, как орали: „Заткнитесь, твари“. Однозначно это было детям предназначено. Ребенок плачет, ребенок звонит [и говорит], что обижают», — сказала она.

Дежурный медработник пояснил изданию, что ничего плохого на видео нет — сотрудник просто уговаривает ребенка, «чтобы он не дергался». По его словам, дети сами часто плохо себя ведут и провоцируют персонал.

Реакция властей

Пресс-секретарь Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1 Ирина Мишанева сообщила «360», что о конфликте стало известно 27 декабря. После этого в санаторий приехали представители краевого Минздрава и диспансера и приняли решение о проверке.

«Пятисекундного видео, вырванного из контекста, недостаточно, чтобы разобраться в ситуации», — сказала Мишанева.

Детей и персонал уже опросил инспектор по делам несовершеннолетних. Попавших на видео сотрудников отстранили от работы с детьми до окончания расследования. Если информация из роликов подтвердится, подчеркнула Мишанева, то в отношении виновных «будут приняты очень жесткие меры». То же пообещали и в пресс-службе краевого Минздрава.