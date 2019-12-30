Противотуберкулезный санаторий пригрозил «жесткими мерами» персоналу, оскорблявшему детей

«Как только об этом стало известно, экстренно в противотуберкулезный детский санаторий выехали представители краевого Минздрава и руководители Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера. На месте были сделаны выводы, что все это требует тщательного расследования. Потому что пятисекундного видео, вырванного из контекста, недостаточно, чтобы сделать реальные выводы о ситуации», — рассказала представитель диспансера.

По ее словам, по следам происшествия было составлено заявление инспектору по дела несовершеннолетних. Он в субботу, 28 декабря, встретился с детьми и персоналом санатория, поговорил, составил протоколы.

«Со стороны руководства краевого противотуберкулезного диспансера ведется внутреннее расследование. Персонал отстранен от работы непосредственно с детьми, с воспитанниками нашего санатория. Сейчас делать какие-то глобальные выводы рано. Но все на контроле, расследование ведется и, безусловно, будут приняты самые жесткие меры», — добавила Мишанева.

Видео из санатория «Пионерская речка» появилось в Сети в пятницу, 27 декабря. В ролике одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка и пытается грубо схватить его за руку. Другая сотрудница пригрозила еще одному ребенку отправить его в заведение для умственно отсталых, где мальчика будут обкалывать медицинскими препаратами. Собственное расследование начал краевой Минздрав, сообщило РИА «Новости». Материалы расследования передали в прокуратуру.