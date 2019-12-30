Глава противотуберкулезного лагеря заявила родителям, что детей никто не обижал

«Баба, ты не представляешь, как нас здесь обижают, унижают», — пожаловалась девочка своей бабушке.

Тогда женщина предложила ребенку снять происходящее в санатории на камеру. Полученное видео собеседница «360» показала заведующей интернатом, где живет ее внучка. Однако руководительница этого заведения заявила, что «наших детей там не обижают».

«На видео все прекрасно видно, насколько их обижают», — утверждает женщина. Не дождавшись помощи от интерната, она обратилась в СМИ. Бабушка рассказала, что детей в «Пионерской речке» не только обижают, но еще и не следят за их гигиеной.

«У нас были вши, мы вши эти вывели, потом мы опять этими вшами заразились. У них дети все там вшивые. Мне внучка рассказывает, у одной аж по голове ходят. Я сама лично покупала шампунь, чтобы вывести. Это же медицинское учреждение, должно как-то что-то [соблюдаться]», — рассказала бабушка.

Также она упомянула, что раньше у детей отбирали телефоны. Ребята, по ее утверждениям, испытывают страх. Ведь многие из них из других городов, родители приезжают редко, защитить их некому.

Бабушка добавила, что заявление в полицию писать не планирует. Ведь на происходящее уже отреагировал Минздрав, в санаторий приезжали сотрудники правоохранительных органов.

После попавшего в Сеть видео сотрудников «Пионерской речки» отстранили от работы. На кадрах видно, как работники учреждения кричали на детей и поднимали на них руку. Сейчас в санатории проводится проверка.