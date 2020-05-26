Клиенты УК «ПИК-Комфорт» узнали о долгах в 15-20 тысяч рублей. Перерасчет застал их на пике изоляции

Жильцам ЖК «Столичные поляны» пересчитали платежи за горячую воду и отопление. Многие из них не знали, что полгода управляющая компания «ПИК-Комфорт» считала горячую воду по тарифам холодной. Людям предстоит погасить долги в 15-20 тысяч рублей. Но из-за снижения доходов во время пандемии не все могут оплатить такие счета.

Управляющая компания «ПИК-Комфорт» пересчитала платежи за горячее водоснабжение и отопление жителям ЖК «Столичные поляны». Шесть месяцев их начисляли по тарифам холодной воды. К апрелю, когда почти вся страна ушла в самоизоляцию, люди получили «золотые» платежки с долгами в 15-20 тысяч рублей. А еще пришли платежки за вывоз строительного мусора — даже тем, кто купил квартиру уже с отделкой.

Источник фото: жилец ЖК «Столичные поляны» Роман Аскользин

Загвоздка в том, что в ноябре–декабре 2019 года, когда в домах было еще немного жильцов, «ПИК-Комфорт» предупредила, что будет выставлять платежки без «горячего тарифа». Но большинство людей вселились позже и ничего о такой схеме не знали, рассказал «360» житель комплекса Роман Аскользин.

«Для большей части населения сегодня та информация канула в небытие. ПИК тогда объяснил, что пока они берут с нас плату за горячую воду как за холодную, а потом со временем будет перерасчет, который нам выставят», — пояснил Роман.

Как только УК наладила расчеты, жильцам прилетели «счета по 20 тысяч за горячую воду и все оцепенели». Ведь УК выставила перерасчет 23 марта, а уже 1 апреля страна ушла в самоизоляцию.

Источник фото: жилец ЖК «Столичные поляны» Роман Аскользин

Счет в 10 тысяч за отсутствующий у него строительный мусор Роман успел оплатить. Но позднее из-за ситуации с коронавирусом его доходы просели примерно на 40%. У некоторых его соседей похожая ситуация.

«Они выкатили перерасчет, когда ввели карантин и в развитых странах все ринулись друг другу помогать. А у нас: „Дай мне денег“. Потом пересчитали, но не размазали на год, а просто поделили пополам. В итоге я просто плачу по факту, плюс докидываю часть средств на свое усмотрение. А в это время на мне висит долг», — добавил Роман, уточнив, что по состоянию на 26 мая сумма так и осталась разбитой на два платежа.

В схожем положении оказался другой житель дома, Андрей Селин, неожиданно для себя задолжавший компании 15 тысяч рублей.

Жильцы в жутком положении

С юридической точки зрения «ПИК-Комфорт» может требовать погасить долг одним или двумя платежами. Услуга была оказана, за нее нужно расплатиться, пояснил «360» первый зампредседателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. Другое дело, это не самая бедная управляющая компания. Для нее получение недоимки «не вопрос жизни и смерти».

«Мы часто приводим эту компанию в пример с точки зрения работы, финансовой устойчивости и подхода к делу. И почему она решила рискнуть своей репутацией, в такой непростой период взять и в такое совсем жуткое положение поставить жителей — не совсем понятно», — заявил парламентарий.

В ситуации с перерасчетом УК могла бы отложить погашение задолженности до конца года хотя бы тем, кто в этом нуждается. В непростое для страны время власти пытаются облегчить жизнь граждан и бизнеса. Столичное правительство запретило до конца года отключать коммунальные услуги из-за просрочек платежей. То есть долги никому не простят, но штрафы и пени с апреля и до конца года начислять не будут. Однако поддержку окажут и коммунальщикам.

«Мы понимаем, что если компаниям ЖКХ понадобится помощь в подготовке к зимнему периоду, то в целом власть будет вправе оказать им такую помощь, учитывая те решения по поддержке жителей, которые мы приняли. И, в принципе, у нас очень мало прецедентов, когда компании идут на такие принципиальные решения в сложный период», — отметил Пахомов.

Парламентарий пообещал обсудить проблему на заседании комитета, а также связался с директором «ПИК-Комфорта» и отправил ему информацию о перерасчете.

Не пополам, а на полгода

В новостройках отсутствуют данные потребления тепловой энергии. Поэтому в течение года с начала заключения договора расчет происходит по нормативу, рассказали «360» в пресс-службе УК «ПИК-Комфорт». Все это время показания общедомового прибора учета тепловой энергии направляются поставщику услуги. Затем он выставляет УК счет по фактическому потреблению, а компания производит перерасчет.

«По техническим причинам (особенности работы системы) счет, о котором идет речь, был выставлен разово. Однако после проведения работы со смежными структурными подразделения компании жителям ЖК „Столичные поляны“ были скорректированы ЕПД с рассрочкой по оплате услуги отопления на шесть месяцев», — заявили «360» в пресс-службе УК.

Технические сбои случаются и возникают в том числе из-за перехода многих процессов компании на цифровые технологии. УК настаивает, что при ошибках данные корректируются в последующих квитанциях. Компания утверждает, что долг за отопление уже разбили на шесть месяцев, а не один или два платежа.

«Задолженность и начисления и так разбиты. До конца года никакие меры приниматься не будут. У всех жителей есть рассрочка. После января 2021-го к задолженности будут применяться все меры по взысканию и санкции, утвержденные нормами действующего законодательства», — заключили в УК.