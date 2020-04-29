Отключение услуг ЖКХ до конца года запретили в Москве

Московские власти решили запретить жесткие санкции против должников по коммуналке. Услуги ЖКХ неплательщикам до конца года отключать не будут.

«В соответствии с постановлением правительства РФ предприятиям и организациям комплекса городского хозяйства введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги до 1 января 2021 года», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что долги никому не простят, но вот штрафы и пени начислять не будут. Речь идет о просрочке платежей за газ, воду, отопление, электричество и взносов за капитальный ремонт. Ранее из-за пандемии москвичей и жителей Подмосковья на три месяца вообще освободили от оплаты капремонта.

В конце марта в большинстве регионов России ввели режим жесткой самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. Людям запретили выходить из дома без уважительной причины. В некоторых субъектах ввели обязательные электронные пропуска. За последние сутки российские медики выявили еще 5841 случай заражения новым вирусом. Всего в РФ 2019-nCoV подхватили 99 399 человек. Жертвами болезни COVID-19 стали 972 человека.