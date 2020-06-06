Пес против костров. Нарушителей в парках Королева отправили искать акита-ину

Парки и леса Королева под контролем не только Госадмтехнадзора и МЧС, но и акита-ину. Пес Шигги регулярно устраивает рейды, чтобы не допустить возгорания.

«Моего питомца и друга зовут Шигги. На службу берем его каждые выходные, чтобы выявлять очаги возгорания, в том числе огонь в мангалах, для недопущения пожаров в таких местах», — рассказал «360» консультант подмосковного Госадмтехнадзора Денис Абрамов.

Шигги службе даже раз, ведь для него она мало чем отличается от прогулки: он рядом с хозяином, угощение тоже дают. Но даже в такой непринужденной обстановке пес может существенно полезен для патруля.

«Когда люди разжигают, например, костры в мангалах, наш друг очень быстро находит это место», — отметил начальник отдела МЧС в Королеве Максим Вивчарь.

На остальных посетителей парка собака производит разное впечатление: любители природных застолий тут же ретируются, те, кому скрывать нечего, идут обниматься.

По собачьим меркам Шигги — еще подросток. На него возлагают очень серьезные надежды. Молодого пса хотят превратить в опытного спасателя.

«В дальнейшем она будет обучаться на поиск людей, попавших в беду, в том числе в разных экстренных ситуациях. В лесах, в других иных местах, где людям требуется помощь», — поделился планами Абрамов.

Пока же в Подмосковье устанавливается хорошая погода, а значит и потенциальных нарушителей в парках будет больше. Так что Шигги еще удастся поработать.