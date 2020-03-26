Полицейские Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) снимают сериал о мошенниках, главные роли в котором играют служебные собаки. С помощью животных управление МВД рассказывает жителям о различных преступных схемах.

Пока в соцсети выложили две серии. В первой овчарка в полицейской форме предупреждает о телефонных мошенниках, которые пытаются узнать «конфиденциальные данные».

Во второй полицейские и кинологи показали банду преступников. Колли докладывает боссу, что взломала систему безопасности банка, и теперь мошенники разбогатеют.

Видео снимались при поддержке центра кинологической службы управления МВД Сургута. В полицию берут собак, в основном, крупных пород. Помимо розыска они должны уметь задерживать преступника. Одних животных тренируют для поиска взрывчатых веществ, другие лучше ищут наркотики.