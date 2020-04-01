Первый день без ОПЕК+. Почему сделка развалилась и что дальше будет с нефтью

С 1 апреля сделка ОПЕК+ прекратила свое существование. Теперь со стран-участниц сняты все ограничения по добыче нефти. Уже с утра цены на топливо устремились вниз. Что будет дальше?

Источник фото: flickr.com/Global Panorama

ОПЕК и Россия

Сделка России и ОПЕК действовала с 2016 года. Страны-участницы обязались контролировать добычу нефти, чтобы поддерживать уровень цен. Об этом в разговоре с «360» напомнил главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

«В конце 2014-го цены на нефть сильно рухнули. Это вызвало большие проблемы на Ближнем Востоке, потому что саудовцам нужна цена хотя бы 80 долларов за баррель, чтобы обойтись без убытков. Нефть тогда дошла до 30 долларов и оставалась примерно там же, хотя потом ценник начал медленно ползти к 40 и достиг 55. К концу 2018-го цена вернулась к 60 долларом, но все это произошло благодаря сокращению производства, на что опековцы смогли уговорить и других игроков на рынке. А главное — Россию», — заявил собеседник «360».

Ранее, когда участницы ОПЕК сокращали производство и цены росли, Москва выигрывала. На возросших ценах она качала еще больше нефти, чтобы заработать еще больше денег. При этом Россия не сокращала свое производство.

Поэтому, согласившись сократить добычу, РФ стала союзником или даже другом саудовцев. То есть потеряв некоторую прибыль, Владимир Путин получил отличную политическую выгоду на Ближнем Востоке, где Москва традиционно вела активную дипломатическую игру. Более того, это снизило влияние Штатов на эту территорию.

Россия дружит одновременно с Саудовской Аравией и Ираном, хотя эти две страны — заклятые враги. Путин поставил себя в позицию честного брокера, к которому все арабские страны могут прийти для переговоров и модерации конфликтов. На это неспособны даже США, потому что Иран — их заклятый враг Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

Развал ОПЕК+

На встрече 6 марта участники сделки не смогли договориться о новых условиях. По неофициальным данным, инициатором разрыва стала Россия. Она якобы опасалась потерять долю на рынке и хотела нарастить добычу сразу после окончания действия договора.

«Решение России выйти из ОПЕК+ выглядит немного странно, потому что эффект, оказанный на цены на нефть, был абсолютно предсказуем. Но российские компании, такие как „Роснефть“, были недовольны ограничениями в производстве нефти, а соответственно, и в деньгах, которые можно заработать», — заявил Эйрис.

Он добавил, что хоть цены и стали ниже, российские компании сейчас производят рекордное количество топлива. По словам собеседника «360», это более 11 миллионов баррелей нефти в день. Конечно, теперь можно продавать больше и заработать больше, но, как результат, цены на нефть упали. Эйрис считает, что именно компании типа «Роснефти» настояли на прекращении ОПЕК+.

Собеседник «360» привел и другое мнение, в правдивость которого сам не верит. Якобы Россия и Саудовская Аравия сговорились уничтожить американское производство крайне низкими ценами на нефть. Тогда доля Штатов перейдет к самым крупным производителям на рынке — Москве и Эр-Рияду.

«В свое время производство американцев сильно возросло, достигнув 14 миллионов баррелей в день, что сделало их одними из самых крупных производителей в мире. При этом они не сотрудничали с ОПЕК. Саудовская Аравия же в 2014-м опустила цены на нефть в попытке уничтожить американскую сланцевую промышленность», — рассказал Эйрис.

Сланцевые производители теряли свои деньги и в итоге начали приближаться к банкротству. Если цены останутся в таком диапазоне больше чем на полгода, то сланцевые производители будут не в состоянии рефинансировать свои вложения. Вполне вероятно, что такие цены могут продержаться и год или дольше.

Это можно назвать экономической войной, потому что с военной точки зрения Россия атаковать не может, как и Саудовская Аравия. Однако обе страны сыты по горло Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

Саудовцы и американцы были друзьями еще с 60-70-х годов. Теперь же США внезапно захватили главный бизнес Саудовской Аравии и не пытаются никак сотрудничать. Они просто стараются заработать как можно больше. Эйрис назвал это еще одной причиной сближения Эр-Рияда с Москвой.

Как насчет новой сделки?

«Перспективы для новой сделки ОПЕК зависят от того, насколько вы придерживаетесь мысли о том, что это экономическая война. Если это правда и мотив действительно такой — мы точно не знаем, — то цены на нефть должны будут оставаться на уровне 30-40 долларов около года, чтобы эта стратегия сработала», — отметил собеседник «360».

Если же придерживаться точки зрения, что это просто российские производители нефти отчаянно просили Путина о прекращении сделки, то перспективы новой — выше. Ведь подталкивание России к новой сделке повлияет на бюджет. Учитывая коронавирус, уменьшать доход бюджета крайне невыгодно.

«При этом стоит отметить, что у России в фонде национального благосостояния есть крупная сумма, которой хватит как минимум на три года. Поэтому Москва сейчас находится в позиции, когда может делать все что угодно на протяжении трех лет. Может подписать сделку, а может и не подписывать. Россия сейчас в очень комфортной позиции. Саудовская Аравия, в принципе, тоже, хотя ее бюджет более чувствителен к ценам на нефть», — добавил Эйрис.

По его мнению, Россия и Саудовская Аравия пока могут продолжать агрессивную игру. Но, конечно, в процессе они потеряют много денег и в какой-то момент снова захотят увидеть рост цен на нефть. «Но не думаю, что они вернутся к ценам на нефть в 100 долларов. Мне кажется, 50 долларов — это комфортный уровень, по крайней мере для России», — заключил собеседник.