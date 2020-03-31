Государство выкупило у «Роснефти» венесуэльские активы

В тот же день правительство объявило о выкупе у «Роснефти» активов в Венесуэле, сообщило РИА «Новости». Их владельцем стала неизвестная компания, полностью принадлежащая государству.

Она получила доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. При этом «Роснефть» получила 9,6% своих акций стоимостью 308 миллиардов рублей.

«Роснефть» объявила о продаже акций для того, чтобы избавиться от американских санкций, которые были введены в отношении двух ее дочерних компаний. Их США обвинили в покупке нефти у Венесуэлы. Санкции коснулись швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading.