Нефтяное упрямство погубит королей. Как Саудовская Аравия загнала себя в угол

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«Жесткий счет»

«Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой экономике стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», — считает Фиклинг.

В пример он привел финансовые активы Саудовской Аравии — золотовалютные резервы Центробанка плюс активы суверенных фондов минус правительственные долги. «Они сократились и составляют всего 0,1% валового национального продукта, а в течение четырех лет до 2018 года они составляли 50 процентов», — заявил колумнист.

За те же четыре года активы шести монархий сократились примерно на полтриллиона долларов. Если в течение ближайших 40 лет резко не возрастет спрос на нефть, оставшаяся сумма закончится к 2034. А при стоимости 20 долларов за баррель — к 2027. Если же ценник будет колебаться от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы крупнейшего государства на Аравийском полуострове сократятся до суммы пятимесячных расходов на импорт уже в 2024 году.

Кто виноват?

Всему виной разрыв сделки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В этом уверен главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис. В разговоре с «360» он напомнил, что раньше именно эта организация контролировала производство сырья и делала так, чтобы на рынке нефти всегда было немного недостаточно. Это повышало цены на горючее и улучшало доход. Однако Москва и Эр-Рияд — основные участники сделки — не смогли договориться о дальнейшем снижении производства.

На рынке появились новые игроки. Никаких ограничений нет. Здесь и Венесуэла, и Алжир, и Россия, и США. Контроль над ценами и производствами потерялся. Цены пошатнулись. Бюджет Саудовской Аравии начинает испытывать проблемы.

Что делать?

«Что делать, если упали цены? Правильно, производить больше нефти. Если упала цена, то компенсировать ее количеством нефти. Если цена на нефть была 80 долларов, а сейчас она стоит 40 долларов, то надо воспроизвести в два раза больше нефти, чтобы сохранить доход. Но на деле это так не работает», — заявил собеседник «360».

По его словам, за счет большего производства продукта растет его количество на рынке, что приводит — опять — к упадку цены. То есть увеличение производства не сохраняет доход, а скорее сокращает.

Саудовская Аравия сейчас находится примерно в таком положении. Ей придется копнуть в свои резервы, чтобы компенсировать недостачу. Но если залезать в резервный фонд регулярно, то это повлияет на стабильность валюты, что приведет к кризису Бен Эйрис.

Очевидный выход для Саудовской Аравии, считает Эйрис, — сократить производство, тогда цены поднимутся. Однако США и Россия уже не в ОПЕК и, скорее всего, будут качать нефть как можно активнее, чтобы продать больше по более высокой цене.

«Саудовской Аравии сейчас важно уговорить других членов ОПЕК вновь присоединиться к союзу и снова уменьшить производство. Другой вариант — это диверсифицировать свою экономику, но Эр-Рияд никогда такого не делал. Власти полагались только на нефть и не пытаясь инвестировать в другие сферы. Отсюда все проблемы», — заключил собеседник.