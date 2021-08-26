Первая страна оказалась на грани голода из-за климата. Виноваты развитые страны

Первая в мире страна оказалась на грани голода из-за глобального потепления. Причем этим государством стал Мадагаскар, который трудно обвинить в загрязнении природы. Тем временем США, Китай и Евросоюз продолжают выбрасывать огромное количество парниковых газов.

Голод в Мадагаскаре

О том, что страна рискует стать первой, где глобальное потепление стало причиной массового голода, предупредила ООН. При этом в Мадагаскаре 30 тысяч человек уже страдают от катастрофического голода — это максимально сильная нехватка продовольствия, по оценкам ООН. И число страдающих от этого может вырасти, ведь сейчас в стране начинается традиционно неурожайный сезон.

Причина голода — многолетняя засуха. Она стала самой сильной за четыре десятилетия и опустошила практически все фермерские общины на юге страны, в результате чего семьи вынуждены буквально искать насекомых, чтобы выжить. Так, в отдаленной деревне Фандиова в районе Амбоасары семьи недавно показали посетившей их группе из Всемирной продовольственной программы саранчу, которую ловят и едят.

«Я чищу насекомых как могу, но воды почти нет. <…> Мы с детьми едим это каждый день вот уже восемь месяцев, потому что нам больше попросту нечего есть и нет дождя, чтобы мы могли собрать то, что посеяли», — процитировала «Би-би-си» мать четверых детей Тамарию.

Другая женщина — Боле — рассказала, что ее муж, а также соседка недавно умерли. Так на плечи жительницы Мадагаскара легли не только собственные трое детей, но и двое малышей погибшей, которых Боле не может бросить одних.

«Что я могу сказать? Наша жизнь — это поиск листьев кактуса. Снова и снова, чтобы выжить», — подчеркнула женщина.

Не так давно фермеры, которым посчастливилось сохранить свой урожай, ночевали в полях, чтобы защитить его от голодающих соотечественников.

Глобальное потепление как причина голода

В Мадагаскаре засуха — явление довольно частое. Однако эту эксперты связывают именно с глобальным потеплением. Еще в августе ученые Университета Вашингтона в Сиэтле (США) заявили, что климатические изменения приведут к массовому голоду. Дело здесь и в экстремальных погодных условиях, и в распространении насекомых, уничтожающих урожаи в разных странах. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

Более того, в Мадагаскаре давно исчезли леса и распространились кактусы. Положение в стране тяжелое давно. Изменения климата усилили эти процессы. Об этом в разговоре с «360» рассказала климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. Она уверена, что следом за Мадагаскаром на грани голода окажется целый ряд стран. Речь идет о таких территориях, как Сомали, Западная Мексика, Калифорния, Чад, Мали, Судан.

«В мире сейчас девять миллионов квадратных километров антропогенных пустынь, что вы хотите», — подчеркнула Пестрякова.

Мадагаскар отдувается за США, Китай и ЕС

При этом Мадагаскар — та страна, которую вряд ли можно назвать виновником климатических изменений. Однако это глобальная проблема. От того, что делают другие, страдает весь мир. Об этом в разговоре с «360» напомнил автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

По его словам, главные виновники глобального потепления — развитые страны. При этом наибольшие выбросы парниковых газов приходятся на Китай, США и ЕС. Несколько лет назад на Китай, как отметил Киселев, приходилось около 30% этих выбросов, на США — около 20%, на Россию и Индию — в районе 5%.

Именно от этого сейчас и страдает Мадагаскар в первую очередь. И от этого, по словам представителей ООН, становится еще больнее.

«Это беспрецедентно. Эти люди ничего не сделали для того, чтобы вызвать изменения климата. Они не сжигают ископаемое топливо… и все же они несут на себе основную тяжесть изменений», — отметила Шелли Такрал из Всемирной продовольственной программы ООН.

А ведь Мадагаскар — это лишь верхушка айсберга, уверен Киселев. Эта страна сейчас поставила некий антирекорд, но в мире много государств со схожей проблемой.

Современных границ климат не признает. Всегда находится объект для рекорда. <…> Рекорд всегда бросается в глаза и обсуждается. Но в этой ситуации находятся многие страны Андрей Киселев.

Ученый из южноафриканского Кейптаунского университета Рондро Барималала считает, что это можно рассматривать как очень весомый аргумент для изменения своего образа жизни.