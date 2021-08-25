Датские ученые сообщили о первых признаках глобальной катастрофы

В Гренландии впервые за долгое время пошел дождь, и это говорит о критическом изменении климата на планете. Такое мнение выразили датские ученые в статье для Phys.org.

По словам экспертов, дождь в Гренландии может начаться только при температуре около нуля градусов. За последние две тысячи лет зафиксировано только девять подобных случаев потепления на острове. Статистика неумолима: три раза температура поднималась только за минувшее десятилетие.

«Мы не можем точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, но такое явление крайне маловероятно», — подчеркнули ученые.

Этим летом в Гренландии была зафиксирована рекордная температура — воздух прогрелся до 20 градусов. Ледяной покров начал таять еще сильнее. Ученых беспокоят такие аномалии, потому что потепление в Арктике происходит быстрее, чем в целом по миру.

Гренландию покрывает огромный ледяной щит. По своей площади он в три раза больше всей территории Франции. Если лед полностью растает, уровень мирового океана может подняться на семь метров. При этом эксперты уверены: если вода поднимется всего на пять метров, это уже приведет к глобальной катастрофе и великому переселению народов. При сегодняшней ситуации с климатом ученые считают, что это может произойти в ближайшее столетие.