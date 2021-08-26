Гонка эволюции и изменения климата. Какие виды растений и животных могут навсегда исчезнуть

Изменения климата начинают приводить к все большей опасности для флоры и фауны Земли. Как сообщило издание Daily Mail, в горах Сьерра-Невада в США широкое распространение получила болезнь деревьев, которая раньше никогда не затрагивала эти районы.

Речь идет о так называемой пузырчатой ржавчине сосен. Она впервые захватила высокогорные леса, где всегда было слишком холодно для развития древесной болезни.

Заболевание лесов вызывает определенный вид грибов. Оно приводит к тому, что начинают отмирать отдельные ветви, а потом и целые деревья. Со стороны зараженные растения выглядят пятнистыми, у них опадают листья.

Пик тепла пришел на горные вершины Сьерра-Невада в Северной Америке в последние 15-20 лет. Грибы, поражающие растительность, за это время успели перескочить даже в исторически холодные районы. Пораженная территория серьезно расширилась, появилась угроза для национальных парков США.

За все время существования патогена Cronartium ribicola численность сосен в США значительно уменьшилась. Примечательно, что этот гриб может поражать не только сосны, но и многие другие виды растений. Например, смородину или крыжовник.

Изменение климата не столько ведет к повсеместному росту заболеваемости этой болезнью, сколько к изменению того, где она возникает. Наше исследование ясно показывает, что инфекционные болезни растений растут и быстро развиваются. Джоан Дадни автор исследования и научный сотрудник Калифорнийского университета в Дэвисе

Профессор Калифорнийского университета Эндрю Латимер добавил, что это своего рода гонка между эволюцией и изменением климата. Пока что побеждает изменение климата.

Cronartium ribicola привела к значительному сокращению количества видов белой сосны по всей территории США. Теперь дерево внесут в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

На грани вымирания

Экологи бьют тревогу и заявляют, что природа Земли оказалась в самом бедственном положении за всю свою историю. На грани вымирания находятся более миллиона видов растений и животных. Это стало главным выводом в докладе ООН о биоразнообразии.

Документ был опубликован еще в 2019 году, и данные были совсем неутешительными. Сейчас виды флоры и фауны исчезают в десятки раз быстрее, чем это происходило в прошлом.

По мнению экспертов, ключевым методом борьбы с такими плачевными последствиями должно стать сохранение на Земле естественных климатических условий.

Тем временем Гренландию заливает дождями

Пугающее сообщение распространили ученые из Дании. Они указали, что в Гренландии стал значительно меняться климат. На острове сосредоточены ледники, которые при таянии могут поднять уровень мирового океана сразу на семь метров. Это будет означать глобальную катастрофу и великое переселение народов.

Пока в Гренландии просто участились дожди, но они стали чаще идти в горах. Такое происходило на острове не более девяти раз за всю историю. И три их них пришлись только на последнее десятилетие. Ученые говорят, что при таких условиях ледники действительно начнут массово таять. В этом случае океан может подняться уже в ближайшие сто лет.

Кроме того, специалисты настаивают на том, чтобы человечество меняло свой подход к выращиванию растений, к тому, как используется дикая природа. Новые методы помогут сохранить много исчезающих видов и сберечь земную природу от верной гибели.