Правительство переключат на социалку. Как поправки в Конституции помогут победить бедность

Конституция России поменяется. В нее внесут социальные поправки. Они гарантируют минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и регулярное увеличение социальных пособий, выплат и пенсий. Изменения внесут в 75-ю статью Конституции России. Как это изменит жизнь россиян — разбирался «360».

Пенсии на вырост

Поправка в Конституцию о регулярной индексации пенсионных выплат коснется, в том числе, и работающих пенсионеров. С таким заявлением выступила сопредседатель рабочей группы по предложению поправок в основной закон страны Талия Хабриева. Она пояснила, что действие этого пункта основного закона страны распространяется на всех граждан.

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — сказала она, отвечая на этот вопрос. Согласно поправке, социальные пособия, выплаты и пенсии будут увеличиваться по действующим законам.

Перерасчет проводят на основе прожиточного минимума пенсионера, который устанавливают региональные власти. Ежегодно он увеличивается из-за инфляции. С ним растут и пенсии: страховая увеличивается с 1 января, а социальная — с 1 апреля.

При этом работающим пенсионерам индексацию выплат не проводили с 2016 года. Это привело к тому, что часть из них отказалась от официального оформления на работе и перешла в теневой сектор. После внесения этой поправки в Конституцию пенсию работающим пенсионерам, наконец, увеличат.

Кроме того, закрепление обязательной индексации пенсий в Конституции не позволит менять ее на единовременную выплату. Так было в 2016 году, когда пенсионерам дали по пять тысяч рублей, оставив их пенсии без увеличения. Правительство объяснило это тем, что в бюджете нет денег. После утверждения поправки в основной закон страны так действовать не получится.

Неработающие пенсионеры получили существенную прибавку после начала реформы по изменению пенсионного законодательства в 2019 году, когда выплаты увеличили на 7%.

В январе этого года сумма прибавила еще 6,6%, а в следующем году она вырастет на 6,3%. Таким образом пенсия ежегодно будет увеличиваться на одну тысячу рублей.

МРОТ уравняют

Повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума Владимир Путин потребовал еще весной 2018 года. Он говорил, что нужно в два раза сократить число россиян, которые живут за чертой бедности. По данным Росстата, таких людей в стране — 18,4 миллиона человек (данные за 2018 год. Итоги 2019 года еще не подвели).

В этом году минимальный размер оплаты труда должен превышать 12 130 рублей в месяц. Прожиточный минимум устанавливают сами регионы. Так как эти числа меняются каждый квартал, то для расчета МРОТ берут прожиточный минимум за II квартал каждого года.

Изменение в прожиточном минимуме объясняется просто: первые шесть месяцев он растет, в III квартале стоит на месте, а с наступлением четвертой части года начинает падать. Это объясняется тем, что прожиточный минимум складывается из обязательных платежей и цен на товары в потребительской корзине, которые очень зависят от сезона. К примеру, овощи и фрукты к зиме дорожают.

Владимир Путин отмечал, что в потребительской корзине россиян не хватает овощей, рыбы и мяса, а значит ее состав надо пересмотреть. Также он напомнил, что потребительская корзина берется при расчете прожиточного минимума, который в Конституции приравняют к МРОТ.

«Если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие, более важные приоритеты, не исполнять эту норму», — отметил Владимир Путин.

Россияне выступили «за»

ВЦИОМ провел телефонный опрос среди россиян по поводу поправок в Конституцию. Предложение о закреплении в основном законе страны регулярную индексацию пенсий, пособий и других социальных выплат поддержал 91% опрошенных. Положение об уравнивании минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом поддержали 90%.

Сам президент, говоря о внесенных поправках в Конституцию, объяснил, что они продиктованы жизнью, «так как некоторые вещи не работают так, как должны», отметил президент.