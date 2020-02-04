Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию

Он заявил, что в поправках нет ничего необычного. По его словам, раньше они уже вносились в документ 15 раз. Об этом написало РИА «Новости».

«Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — заявил российский лидер.

Он отметил, что поправки в Конституцию продиктовала сама жизнь. Ведь некоторые вещи перестали работать. Его слова передал Telegram-канал «Подъем».

Путин добавил, что «не хотелось бы погрязнуть» в принятии поправок. Их рассмотрение должно занять 3,5 месяца. Он выразил надежду, что поправки удастся принять в «здравые сроки».

Среди предложенных Путиным изменений регулярное увеличение пенсий, МРОТ не ниже прожиточного минимума, изменение полномочий президента и парламента. По этому вопросу создали рабочую комиссию. Госдума 23 января одобрила предложенные президентом изменения. Но последнее слово, по уверениям властей, должно остаться за людьми. По поправкам в Конституцию планируют провести народный референдум.

В последние дни общественность обсуждает предложение патриарха Кирилла упомянуть в Конституции Бога.