Путин потребовал добавить мяса в потребительскую корзину

Российский лидер отметил, что специалисты давно говорят, что потребительскую корзину надо скорректировать. Так как большая часть продуктов — это картофель, жиры и хлебобулочные изделия.

«Овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — отметил российский лидер.

Также он напомнил, что от потребительской корзины зависит и прожиточный минимум, от которого рассчитывается минимальный размер оплаты труда.

Президент отметил, что он предложил зафиксировать в Конституции норму, по которой МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

«Если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие, более важные приоритеты, не исполнять эту норму», — отметил президент.

Накануне Владимир Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности страны. Согласно тексту документа, правительство должно провести работу по обеспечению продуктами питания всех россиян доступными продуктами питания отечественного производства. Доктрина станет основой для будущих законов по регулированию сельского хозяйства и рыболовства. Кроме того, требуется ужесточение контроля за поставками импортного сырья и модернизация пищевого производства.