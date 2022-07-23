Педофилы нацелились на украинских беженцев. Почему Европу нельзя считать безопасной

Украинцы массово бегут в европейские страны, желая обезопасить себя и обрести лучшую жизнь. Но многие там сталкиваются лишь с проблемами, включая харассмент и отказ в помощи. Беженок зачастую пытаются склонить к интиму или проституции, а теперь под удар попали и дети. Под предлогом оказания гуманитарной помощи в Польшу наведались педофилы из Великобритании.

Европа давно перестала быть безопасным местом для беженцев. Страны не успели справиться с мигрантами с Ближнего Востока, как к ним стали приезжать люди с Украины. Больше всего среди украинских беженцев девушек, которые практически сразу же стали жаловаться на чрезмерное внимание со стороны мужчин.

Как рассказывала одна из украинок, от женщин добиваются интимной близости, а затем просто выгоняют на улицу. В связи с этим агентство ООН по делам беженцев призвало не подселять приезжих к одиноким мужчинам.

Еще одной проблемой для украинок стали те, кто под предлогом помощи заманивают их в проституцию. Некоторые сразу же предлагают беженкам начать работать в стриптизе. Теперь в европейских странах стало небезопасно и для детей. Британские педофилы приехали в Польшу под предлогом помощи беженцам с Украины.

Как заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью, речь идет о 10 мужчинах, которые приезжали в Польшу в течение шести недель. Все они сидели в тюрьме из-за противоправных сексуальных деяний против несовершеннолетних. После разговора с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов мужчин попросили выехать из страны.

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«Мы проинформировали партнеров о том, что эти осужденные за сексуальные преступления в отношении детей находятся на их территории по очевидным причинам», — отметило агентство.

Педофилы должны сами предупреждать о своей судимости власти тех стран, куда они приезжают. Но прибывшие в Польшу мужчины не стали этого делать. Всего в республике находятся около пяти тысяч детей с Украины без сопровождения родителей. Несовершеннолетние беженцы есть и в других странах, где педофилы могут быть среди местного населения.

Проблемы с безопасностью в Европе усугубляют и периодически вспыхивающие стычки с жителями. Европейцы не в восторге от вынужденных гостей, многие из которых ведут себя неподобающим образом. Нередко словесные перепалки перерастают в драки.

Отсутствие контроля

Миграционная политика Европы вызывает только отрицательные эмоции, заявил «360» эксперт президентского Совета по Межнациональным отношениям Алексей Вайц.

«Это все делается бесконтрольно. Во первых, разрушаются культурные коды, идет очень серьезная накачка, цивилизационное столкновение. И это очень опасно в перспективе как для самой Европы, так и для тех, кто туда попадает», — отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что в основе любой деятельности социальных групп лежат определенные ценности. Такое беспорядочное смешение этих ценностей и культурных кодов неизбежно ведет к столкновению.

«Дело в том, что в Европе не проводится никаких программ на глубинном уровне по адаптации и интеграции. То есть это все происходит стихийно. Это все принимает характер какого-то злого умысла», — заявил Вайц.

Он также не исключил, что в европейских странах действительно могут быть проблемы с обеспечением безопасности детей.

«Догадываюсь, что такое, конечно, возможно при той коррупции, которая существует, при той разнузданности, которая проповедуется в Европе. Но это на уровне каких-то предположений», — сказал эксперт президентского совета.

По мнению Вайца, тот курс, который Европа взяла на расторможение тех вековых печатей, которые были в европейской культуре, ведет к бесконечной вакханалии и безумству. В Европе все располагает к каким-то чудовищным извращениям.