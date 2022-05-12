Европа видит украинок только как обслуживающий персонал и разносчиков ВИЧ. Как беженки оказываются на улицах

Украинские беженцы бегут в Европу и США, но местное население, похоже, не особо их ждет. Многие девушки столкнулись с харассментом, попытками вовлечь их в работу стриптизершами и даже проститутками. При этом есть те, кого «доброжелатели» попросту выгнали на улицу, не получив желаемого.

Украинки столкнулись с харассментом в Европе

По данным ООН, с конца февраля Украину покинули более пяти миллионов беженцев. Большинство из них — девушки. В итоге они начали сталкиваться с харассментом. В частности, это происходит в Испании, как рассказала одна из украинок.

«Испанцы начинали приставать к ним, и когда они получали то, что они хотят, соответственно, человек им уже не нужен. То есть мы столкнулись с огромным количеством проблем. Я знаю лично людей, с которыми так поступили», — подчеркнула девушка.

Были и такие ситуации, когда испанцы не получали желаемого и, обидевшись на отказ, придумывали множество причин не жить с беженками.

«У меня просто был завален директ сообщениями о том, что „я вот нахожусь где-то там на улице, нас выгнали, нам некуда идти“ и так далее. Потому что им не находили жилье, им просто говорили: „До свидания“, — в этот же момент», — отметила украинка.

Похожая ситуация сложилась и в Великобритании. В связи с этим агентство ООН по делам беженцев призвало правительство вмешаться, чтобы не допустить подселения девушек к одиноким англичанам. Настолько сильно чиновники опасаются сексуальной эксплуатации, пишет Guardian. По данным издания, некоторые мужчины лгали о том, что в их домах с одной кроватью есть несколько спален, другие не стеснялись и прямо говорили о желании ночевать вместе.

«У меня большая кровать. Мы могли бы спать вместе», — процитировало сообщение одного из мужчин Guardian.

Журналистка, выдававшая себя за 22-летнюю беженку из Киева, опубликовала в социальных сетях объявление с просьбой о помощи. В итоге всего через несколько минут ее буквально завалили неприемлемыми сообщениями, пишет The Times.

Украинок зазывают в стриптизерши

Американцы, похоже, решили не придумывать витиеватых схем и сразу пригласили украинок работать стриптизершами. Соответствующая реклама появилась на одной из автострад Лас-Вегаса. Она приглашает беженок сотрудничать с заведением Little darlings («Маленькие прелестницы»).

Таким образом хозяева заведения выражают поддержку Украине. В конце объявления красуется надпись We stand with Ukraine («Мы поддерживаем Украину»).

Украинок заманивают в проституцию

Не обошлось и без проституции. Прямо на границе с Украиной злоумышленники выдают себя за доброжелателей и обещают одиноким красавицам и их семьям безопасное жилье и даже бесплатный транспорт. Так украинок увозят подальше от безопасных официальных контрольно-пропускных пунктов. Взамен злоумышленники выдвигают условие: девушкам придется оказывать некие услуги.

Беженок уже успели обвинить в распространении половых болезней и резком скачке проституции. Такое заявление сделал вице-председатель партии EKRE, член эстонского парламента Март Хельме.

ВИЧ возвращается. С Украины нам завозят инфекционные заболевания, которые, как нам казалось, в Эстонии искоренены навсегда. Нет, они возвращаются, потому что десятки тысяч людей приезжают и привозят это нам сюда Март Хельме.

Тем временем советник по вопросам помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования Трийну Йоозес подчеркнула, что «в эстонском воздухе запахло украинской проституцией и сутенерами».

«Возле мест размещения украинских беженцев несколько раз замечали подозрительных мужчин, которые пытались рекламировать какую-то работу», — пожаловалась она.

Резкий рост количества украинских женщин с минимальной социальной ответственностью наблюдают политики и в других странах Европы. Иностранные журналисты пишут, что некоторые из беженок в конечном итоге действительно станут секс-работницами, рабынями или попросту бесплатными сотрудницами различных сфер. Причем они могут оказаться не только в Польше, Молдавии, Румынии, Венгрии или Словакии, но и в Великобритании, подчеркнули в Daily Mail.

Украинки остаются на улице в Европе

Украинская беженка осталась без крова всего через несколько дней после того, как переехала в Брайтон, пишет Guardian. Ольга, которая попросила не называть ее настоящего имени, познакомилась с 60-летней британкой через социальные сети, зарегистрировалась в правительственной программе «Дома для Украины» и отправилась в Брайтон.

Сначала девушка думала, что жизнь с хозяйкой дома будет прекрасной. Когда беженка приехала, женщина угостила ее ужином, но предупредила — в дальнейшем украинка должна сама готовить себе еду. Однако вскоре британка стала требовать деньги, заявив, что Ольга слишком дорого обходится ей, ведь счета за коммунальные услуги выросли.

«Она связалась с коммунальными службами, спросила их, сколько она потратила за эту неделю, и сказала мне, что с тех пор, как я приехала, ее счета за электроэнергию сильно выросли и что мне нужно платить ей 50 фунтов стерлингов в неделю за счета за электроэнергию. Она сказала, что если я не захочу ей платить, мне придется уйти. Я была так расстроена, что подумала, лучше бы осталась дома на Украине», — рассказала Ольга.

В итоге девушке пришлось покинуть тот дом. И это не единственный случай, когда беженок выселяют в ЕС. Одна из гостиниц Польши попросила выехать украинку после ее заявления об обстреле Харькова украинскими вооруженными силами (ВСУ).

«Вот как мы избавляемся от русского мира даже в Польше. <…> Европа не принимает таких людей с их „русским миром“. <…> Мы помогаем людям порядочным. <…> Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу и еврейскую организацию, пропагандируя в отеле Hilton русский мир. Следуйте за русским кораблем», — процитировало издание «Известия» девушку, выпроводившую беженку с чемоданами.