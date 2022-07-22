Британские педофилы приехали «помочь» украинским беженцам в Польше
Independent: британские педофилы приехали в Польшу под предлогом помощи беженцам с Украины
Около десяти ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних жителей Великобритании приезжали в Польшу под предлогом оказания гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом написала газета The Independent со ссылкой на данные британского Национального агентства по борьбе с преступностью.
Мужчины приезжали в Польшу в течение первых шести недель специальной операции РФ на Украине, все они ранее отбыли тюремный срок за противоправные сексуальные деяния против несовершеннолетних.
Всего в Польше на данный момент находятся около пяти тысяч детей с Украины без сопровождения родителей. Польские правоохранительные органы потребовали британцев покинуть страну.
Авторы материала уточнили, что осужденные за эти преступления обязаны уведомлять власти других стран о своем визите, но они этого не совершали.
В начале июля жители Польши вышли на массовый митинг из-за наплыва беженцев с Украины, писал «Царьград».