Эпатажный блогер Павел Петель разбился насмерть в Подмосковье. Мужчина возвращался на попутке из миграционного центра. Машиной управлял подросток, на полной скорости врезавшийся в фуру. На родной Украине Петеля считали порноактером. В России его проверяла прокуратура из-за скандального шоу в Пензе. Теперь друг пытается увезти его тело на родину, но не может.

Подросток за рулем

Блогер Павел Петель разбился насмерть на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Авария произошла 4 апреля около 13:00. Мужчина и трое его попутчиков направлялись в сторону Москвы. На 38-м километре трассы М2 «Крым» в районе Подольска Mercedes на полной скорости влетел под фуру. Три человека погибли, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

По сведениям РЕН ТВ, в момент ДТП автомобилем управлял несовершеннолетний 2004 года рождения. Подросток нарушил правила дорожного движения, въехал на большой скорости на территорию заправки, где и врезался в фуру. Пассажирами были 44-летний Петель, а также двое мужчин 22 и 28 лет. Сама иномарка зарегистрирована на 32-летнего уроженца Ингушетии.

Перед смертью Петель ездил в расположенный на 84-м километре Варшавского шоссе миграционный центр в Сахарове. Блогер подавал документы на патент для работы, так как является гражданином Украины.

«После прохождения всех процедур Павел отписался в 12:42, что все прошло успешно и что он садится в групповую машину для того, чтобы поехать обратно к метро. С 12:43 Павел более не появлялся онлайн и не был дома, что ему крайне не свойственно», — писал в соцсетях его друг, блогер Сергей Остриков, подключивший волонтеров «Лизы Алерт» к поискам Петеля.

Проблемы с похоронами

Сейчас Сергей ищет тех, кто поможет перевезти тело Павла на родину. В России, рассказал он «360», родственников у блогера нет. В посольстве Украины ему заявили, что тело перевезти можно, но в ритуальном агентстве объяснили, что пока не могут помочь, так как из-за пандемии границы закрыты.

«Мне выдали список задач, которые нужно выполнить сегодня. Он на 15 пунктов, включая посещение морга, ЗАГСа, санэпидемстанции, нотариуса с профессиональным украинским переводом… Здесь этим даже никто заняться не может. Что происходит, если этим никто не занимается, я не знаю. В групповую могилу положат? Я не знаю, что будет», — добавил он.

Скорее всего, в такой ситуации родственникам Петеля следует обратиться в МИД Украины. Представители внешнеполитического ведомства согласуют процедуру с российскими коллегами и организуют перевозку тела, пояснил «360» юрист Евгений Эрлихман.

«С кремацией будет сложнее, нужно получать согласие родственников на это. Теоретически все возможно. Но, опять же, дипломатические органы должны согласовать все между собой», — уточнил Эрлихман.

Поддержка геев и порновечеринка

Павел Петель родился в городе Днепре, бывшем Днепропетровске. Работал диджеем, а в 2010 году перебрался в Россию. Увлекся бодибилдингом и шоубизнесом. Украинский телеканал «24» называет его порноактером.

Сам Петель позиционировал себя как артиста, модель и дизайнера. Он вел программу на своем YouTube-канале, где в образе богатой женщины рассказывал подписчикам об моде и трендах. Участвовал в шоу «Давай поженимся» на Первом канале, куда пришел в образе блондинки.

Некоторые СМИ называли его «русской Кончитой Вурст» за сходство с австрийским исполнителем. В беседе с Afisha Daily эпатажный блогер, несмотря на украинское происхождение, говорил о себе как о «русской женщине с бородой».

Эпатажный шоумен активно поддерживал российское ЛГБТ-сообщество и травести, поясняя, что не все накрашенные мужчины являются геями. В интервью он признавался, что из-за женского образа ему не раз угрожали и даже нападали.

В 2013 году после порновечеринки в пензенском развлекательном клубе «Изумрудный город» Петель привлек внимание местных правоохранителей. Как сообщало издание «ПензаИнформ», блогер исполнял стриптиз. К нему присоединились зрительницы, раздевшиеся практически догола. Прокуратура провела проверку на предмет оскорбления чувств верующих, пропаганды гомосексуализма и распространения порнографии. Участники остались безнаказанными, против организаторов завели уголовное дело.