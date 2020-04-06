Опубликованы кадры с места гибели блогера Павла Петеля

В Сети появились кадры с места гибели блогера Павла Петеля. Он попал в ДТП на Симферопольском шоссе.

На фотографиях видно, что белый Mercedes, на котором ехал блогер, оказался под колесами фуры. Автомобиль от удара смяло.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

По данным источника «360», авария произошла 4 апреля на 38-м километре трассы М2-Крым (Симферопольское шоссе). Петель ехал в сторону Москвы. В какой-то момент Mercedes на полной скорости врезался в фуру и буквально залетел под нее. В салоне кроме Петра находились еще два человека. По информации источника «360», три человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. В ГИБДД Московской области уточняют все подробности случившегося.

Ранее стало известно, что близкие Петеля два дня не могли дозвониться до него. В последний раз он выходил на связь 4 апреля в 12:45. Незадолго до этого мужчина посетил миграционный центр в Сахарове. Там он подавал документ на патент для работы, поскольку являлся гражданином Украины. Петель написал друзьям, что все прошло хорошо. После этого он поймал попутку, чтобы добраться до столицы.

О смерти блогера стало известно только 6 апреля. В момент аварии он находился на переднем пассажирском сиденье Mercedes. Павел Петель был эпатажным блогером. На своем YouTube-канале он рассказывал о моде.