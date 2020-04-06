«Невозможно доставить тело на Украину». Друг погибшего блогера Павла Петеля попросил о помощи

В Подмосковье в ДТП с фурой погиб блогер Павел Петель. Его единственный в России близкий человек и коллега по блогосфере Сергей Остриков рассказал «360», что нуждается в помощи. Сам он едва ли сможет вывезти тело молодого человека на Украину, откуда Петель родом.

Ситуация с гибелью Павла Петеля и его похоронами сложилась непростая. Все его родные — в Днепропетровске.

«Я бы хотел, чтобы мне кто-нибудь помог организовать репатриацию трупа Павла на Украину. В России у него нет ни одного родственника. Я единственный близкий ему человек, который не является при этом родным», — пояснил Остриков.

Друг Петеля столкнулся с массой нюансов, разобраться в которых довольно сложно — в том числе и из-за обстановки по коронавирусу.

«Невозможно доставить тело на Украину. Как его здесь хоронить, я тоже не представляю. Сейчас закрыты границы, даже гробы могут не пропускать. <…> Что происходит, если этим никто не занимается, я не знаю. Может, в групповую могилу положат… Сколько тело, особенно иностранца, хранится в морге, тоже непонятно», — заметил блогер.

Сейчас Остриков пытается как-то решить вопрос с похоронами. Ему предстоит выполнить 15 пунктов из списка, в том числе посетить морг, ЗАГС, санэпидемстанцию и нотариуса с профессиональным украинским переводом.

Павел Петель разбился 4 апреля, когда возвращался в Москву из миграционного центра в Сахарове. Mercedes, в котором ехал блогер, влетел на большой скорости в фуру. Машину смяло. Погибли водитель, сидевший на переднем сидении блогер и еще один человек. Одному пассажиру удалось выжить.