Последнюю страницу паспортов РФ хотят отредактировать. Но скоро и они уйдут в небытие

МВД хочет вписать на 20-ю страницу паспорта РФ информацию о выдаче и замене документа. Менять паспорта в массовом порядке людям не придется. Но уже скоро бумага останется в прошлом: жителям столицы в декабре начнут выдавать электронный документ.

МВД России предложило обновить паспорта — на 20-й странице хотят поместить сведения о порядке выдачи и замены паспортов. Ведомство посчитало, что это увеличит «комфортность правового режима документирования граждан». Министерство также отметило, что это нововведение не заставит россиян массово получать новые документы.

Ведомство планирует также включить на последнюю страницу пункт о том, что паспорт «является основным документом, удостоверяющим личность гражданина России на территории страны». В конце документа хотят поместить памятку о возможности внесения отметок о группе крови и резус-факторе и о причинах, которые могут аннулировать паспорт. Еще туда хотят вписать, что оформить его должны все граждане России, достигшие возраста 14 лет.

МВД намерено поменять и подачу заявления на оформление нового паспорта, пишет «Газета.ru». Теперь старый паспорт будет действовать еще 30 дней после достижения 20 и 45 лет. Если же подать заявление после этого срока, придется оплатить штраф.

Новые требования к паспортам

Ранее ведомство запретило ретушировать фотографии для паспортов, чтобы лицо человека было изображено достоверно. Теперь россиянам запрещено при фотографировании использовать цветные контактные линзы, надевать форменную и верхнюю одежду, а также шарфы, закрывающие часть подбородка.

Головной убор разрешается надевать для фото только по религиозным убеждениям, но он не должен закрывать овал лица. МВД также потребовало, чтобы фото в паспорте соответствовало возрасту человека «на день подачи заявления». Сама же фотография может быть как цветной, так и черно-белой.

Долгая инициатива

В России идут работы по введению электронного паспорта. Инициативу стали обсуждать еще в конце 2000-х годов. Согласно МВД, электронный паспорт будет напоминать карту, на которую поместят фамилию, имя и отчество человека, фотографию, дату и место рождения, а также паспортные данные. В документе будет еще электронный чип с биометрическими данными россиянина.

МВД уже заявляло, что с 1 декабря этого года жители столицы смогут получить пластиковый документ, а в регионах нововведение появится в июле 2023 года.

У таких документов есть ряд преимуществ перед традиционными бумажными паспортами. Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил «360», что с введением пластиковых карточек станет проще процесс передачи информации с паспорта на другие носители.

Электронная цифровая подпись на паспорте позволит делать удаленные запросы на разные услуги в различные структуры Арсений Щельцин.

Эксперт отметил, что с введением электронных копий отпадет потребность в ксерокопировании паспортов для верификации человека. «Как правило, такие сканированные копии могут жить своей жизнью. Как должны сохраняться такие фотографии, не регламентировано», — добавил Щельцин.

Введение электронных паспортов сопряжено со множеством трудностей. По словам Арсения Щельцина, в некоторых регионах России есть разные формы коммуникации, а также устоявшиеся ментальные обычаи. Поэтому до перехода на пластиковые документы необходимо масштабное информирование граждан о пользе и рисках новшества.

Электронные паспорта в СНГ

Если в России такие паспорта все еще в разработке, то в некоторых странах СНГ уже ввели электронные документы.

В Киргизии с 2017 года стали выдавать электронные паспорта, а в 2019 году почти каждый пятый перешел на пластиковый документ.

В Казахстане биометрические паспорта жители начали получать с января 2009 года. С таким документом проверка личности на погранично-пропускных пунктах проходит быстрее.

В Армении переход на электронные паспорта начался в 2008 году, а спустя четыре года жители могли получать только пластиковые документы. Однако в 2016-м власти отказались от требования обязательного оформления идентификационных карт из-за некоторых групп людей, которые не получали новые документы из религиозных соображений.