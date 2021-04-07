Российские паспорта в ближайшем будущем, возможно, будут выглядеть по-другому. МВД предложило дополнить 20-ю страницу документа сведениями о порядке выдачи и замены. Однако возможные изменения точно не приведут к массовой замене паспортов.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — прокомментировали инициативу представители МВД РИА «Новости».

В министерстве также хотят, чтобы в новых книжках появилась информация о том, что паспорт — это основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории страны. также В МВД предложили указать, что паспорта нужно оформлять всем людям, которым исполнилось 14 лет.

В текст хотят добавить оповещение о возможности внести в документ отметки о группе крови и резус-факторе, о причинах, которые могут сделать паспорт недействительным.

Также планируют изменить сроки подачи заявления на оформление нового паспорта. Документ, который подлежит замене в 20 и 45 лет, будет действовать еще 30 дней после дня рождения.

Министерство внутренних дел считает, что нововведение повысит «комфортность правового режима документирования граждан».